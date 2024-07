"Dăruiește Românie!", vinerea, în direct, la TVR3

Carmen Târnoveanu i-a așteptat pe invitații emisiunii "Dăruiește Românie!" într-un loc de poveste, desenat după rigoarea frumuseții naturale, pe o stradă cochetă din cartierul Cotroceni, și de-acolo au pornit, împreună, spre publicul TVR, vinerea, în direct, de la ora 20.00. Românii din străinătate o pot urmări la TVR Internațional începând din 11 iulie, în fiecare joi, de la ora 22.00.

Cum a fost în prima ediție estivală a emisiunii Dăruiește Românie? Magie, muzică și bucurie! Și ne păstrăm obiceiul pentru fiecare seară de vineri, în direct, ora 20.00, TVR3.

Artiștii, ei sunt cei care dau viață bucuriei de a dărui, de a oferi o parte din noi celorlalți. Emisiunea „Dăruiește Românie!” prezintă, într-un format de divertisment, partea cea mai frumoasă și mai sensibilă a acestei țări: cultura artistică, prin artiștii ei consacrați sau debutanți, dar promițători. Și pornind de la colaborările temeinice pe care emisiunea „Dăruiește Românie!” le-a construit şi consolidat pe parcursul celor 11 sezoane, e clar că perioada estivală este un moment prielnic pentru a inventaria proiectele estivale ale artiştilor şi ale antreprenorilor culturali care răspund, în mod curent, invitaţiei emisiunii "Dăruieşte Românie!".

Soprana Elina Velica. Artista a debutat în „Flautul fermecat” (Mozart), cu rolul Pamina, la Opera Comică pentru Co­pii. Este câștigătoarea Trofeului „Cri­zantema de Aur”, festivalul de ro­man­ţe de la Târgovişte (2010, 2011), și una dintre cele mai aplaudate tinere voci ale liricii românești.

Tenorul Marius Bălăn se poate lăuda cu premiere muzicale care îi poartă semnătura. Pe Marius Bălan l-am aplaudat și la concertul de Crăciun al Filarmonicii “Paul Constantinescu” din Ploiești. Marius Bălan a susținut și un recital în cadrul Festivalului Național de Romanțe “Crizantema de Aur”, ediția 54 și un concert extraordinar de Crăciun cu Filarmonica Pitești. De curând, artistul este absolvent al celei de-a doua facultăți, experiență despre care vom povesti de față cu telespectatorii Televiziunii Române, vineri, 5 iulie, ora 20.00, în direct, la Televiziunea Română, canalul TVR3.

Formația Dl Goe. Trupa s-a lansat în primăvara lui 2017 cu EP-ul Momente în Schițe. Stilul de muzică adoptat este o fuziune între pop, rock, blues, funk și muzică autentic românească.

“Noi suntem o trupă care spune povești. Credem că în ziua de astăzi, mai mult ca oricând, e nevoie de acest lucru. Piesele noastre sunt despre oameni frumoși, despre dragostea și dilemele lor, despre tot ce nouă nu ne e străin.”, spune solistul Dani Ionescu.

Petruț Nechifor, jurnalist, realizator de emisiuni radio, la Radio Deea ne învăță cum se mixează la platane. Deci, fiecare dăruiește din cele mai frumoase experiențe, care, împreună, vor desena, în direct, vineri de vineri, de la ora 20.00, la TVR3, cele mai frumoase întâlniri, dintr-o vară în care ne propunem să acceptăm aceeași provocarea – Dăruiește Românie!

Cristian Denis are o profesie, cel puțin interesantă, este magician. Însă pentru a înțelege exact cu ce se ocupă, e nevoie să fie văzut “în acțiune”.

Revista Ficțiunea și Asociația Creatorilor de ficțiune inaugurează un eveniment lunar, dedicat prozei române contemporane. Lecturile publice susținute de doi scriitori, urmate de discuții pe marginea literaturii lor, vor fi moderate de Cristina Bogdan, conferențiar la Facultatea de Litere a Universității din București și director al revistei Ficțiunea. Prima ediție i-a avut drept invitați pe Ștefania Mihalache, poetă și prozatoare, absolventă a Facultății de Litere din Brașov, cu un doctorat în filologie, construit în jurul temei copilăriei în proza românească de după 1989, susținut la Facultatea de Litere a Universității din București și pe Adrian Majuru, istoric și antropolog, managerul Muzeului Municipiului București.

Liceul de Coregrafie “Floria Capsali” este o instituţie de învăţământ artistic, care de-a lungul timpului a contribuit în mod decisiv la dezvoltarea dansului şi a baletului românesc. Existenţa acestui liceu este strâns legată de cultivarea: efortului corpului pentru atingerea formei estetice, elanului spiritului către ordine şi adevăr, înnobilarea sufletului şi antrenarea acestuia către spiritualitate, integrarea în comunitate şi responsabilitatea faţă de alte entităţi culturale. Liceul de Coregrafie “Floria Capsali” intră în comunitatea celor care dăruiesc Românie, iar pentru aceasta depun mărturie Doina Georgescu, professor de dans contemporan si elevele Raluca Nancu și Sara Ciolpan.

Violonistul Răzvan Stoica a acceptat invitația de a dărui Românie și va fi împreună cu noi în prima ediție estivală a emisiunii Dăruiește Românie!. Răzvan Stoica a câştigat în 2013 premiul New Talent la Bratislava, cea mai importantă competiţie dedicată tinerilor muzicieni, fiind primul muzician român cu o asemenea performanţă în istoria acestui concurs iniţiat de Sir Yehudi Menuhin. Are în palmares peste 30 de premii naţionale şi internaţionale, iar din 2009 cântă pe vioara Stradivarius ex – Ernst din 1729, câştigată în urma concursului Strad Prize, de la Salzburg, unde a avut 170 de contracandidaţi. Din 1996 cântă alături de sora sa, pianista Andreea Stoica, în Duo Stoica, o formulă de succes care i-a dus în concerte şi recitaluri, nu doar pe pe mari scene din Europa, dar şi în Statele Unite şi Asia. În această formulă îi regăsim și în prima ediție estivală a emisiunii Dăruiește Românie!, vineri, 5 iulie, de la ora 20.00, în direct, la TVR3.

Carmen Târnoveanu despre emisiunea “Dăruiește Românie!”

Emisiunea „Dăruiește Românie!”, pe care o realizez și o moderez de 11 sezoane, este un proiect pe care l-am început în 2018. Când am gândit acest spectacol de televiziune, într-un format de divertisment, am plecat de la dorința de a oferi românilor partea cea mai frumoasă și mai sensibilă a acestei țări: cultura artistică, prin artiștii ei consacrați sau debutanți, dar promițători.

Iată că astăzi, emisiunea „Dăruiește Românie!”, continuă povestea la TVR3. În emisiunea “Dăruiește Românie!” veți regăsi de fiecare dată acel ceva care, în primul rând pe mine mă animă, mă motivează și mă reprezintă: un profund respect pentru valoarea artistică și culturală, atemporală și indiferentă la mode sau curente trecătoare.

Într-o lume confiscată parcă de zgomotul rețelelor sociale, continui să cred în farmecul emisiunilor de televiziune realizate în platou, prin efort colectiv, după reguli scenaristice, tehnice și de expresie artistică. Aceste elemente ce compun spectacolul de televiziune nu se vor perima niciodată, pentru că ele induc telespectatorului o intimitate inconfundabilă, dincolo de ecran, o anume disponibilitate de a asculta, de a privi cu atenție și curiozitate, de a trăi liber emoția artistică.

Carmen Târnoveanu vă invită, vara aceasta, la cele mai frumoase întâlniri! În emisiunea Dăruiește Românie! Vinerea, de la 20.00, în direct, la TVR3.

***

Regizor tv: Manuela Apostol

Director de imagine: Valentin Purza

Realizator: Carmen Târnoveanu

***

Foto credit: Mihaela Petre

Arhiva online a emisiunii se găsește pe www.tvrplus.ro