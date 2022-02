Dăruiește Românie!: Talent, ritmuri moderne și inocența copilăriei

Tania Popa, Marius Bodochi, Tamiga & 2Bad, Trupa Taylor, Julianne P. & Sfinx Football, Vlad Constantin și Erica Ionescu creează emoție pe scena ”Dăruiește Românie!”, la TVRi, pe 11 februarie, de la ora 21.00.

„Sunt în România de mult mai mulți ani decât am trăit în Republica Moldova. Sunt basarabeancă, sunt parte din neamul românesc și România a devenit casa mea, aici muncesc, aici e toată familia mea. Sper din suflet să am caracterul, puterea și tăria bunicii mele, mama mamei, care pentru mine este un model și nimeni nu a reușit să-i ia locul”, mărturisește Tania Popa.

„În Teatru trebuie să dai mult, uneori trebuie chiar să dai totul și să nu ceri nimic în schimb. Cred că e foarte important să citim. Pe mine, Mircea Eliade m-a marcat. Pot spune că și datorită acestui mare om de cultură am ajuns actor. Toate romanele lui le-am citit și le dramatizam în minte. La un moment dat mi-am făcut un monolog din Maitreyi. La admitere tot Mircea Eliade am ales și am intrat”, povestește Marius Bodochi.

„Mă mândresc cu faptul că, în 2019, am participat pentru prima oară, în calitate de compozitor, la Mamaia Copiilor și am câștigat Trofeul Festivalului, cu o piesă care se numește „Nu îmi mai pasă”, pe textul unui foarte bun prieten și colaborator, Marius Ionescu, și interpretată de o supervoce a generației tinere, Dominique Simionescu, de la Sibiu. Avea atunci 18 ani, era ultima participare ca adolescent”, spune Codruț, solistul Trupei Taylor.

Tamiga & 2Bad, Julianne P. & Sfinx Football, Erica Ionescu și Vlad Constantin au acceptat invitația lui Carmen Târnoveanu, gazda emisiunii, și au pus frumusețea și inocența pe ritmuri moderne de muzică și dans, la TVR Internațional.

Emisiunea Dăruiește Românie! crede în educație, cultură și în românii din diaspora, de cele mai multe ori ambasadori pe cont propriu. O astfel de poveste este scrisă de Doina Moss, architect și artist vizual la Londra. S-a născut la Galați. A studiat la Institutul „Ion Mincu” din București, unde a avut succes încă din facultate, implicându-se în numeroase proiecte naționale și internaționale. În 1987, se stabilește în Marea Britanie, unde își continuă studiile la Architectural Association și la Westminster University din Londra. Pasionată de meserie, talentată, devine în scurt timp membră a Royal Institute of British Architects (RIBA) și membră de onoare la Royal Society of Arts (RSA).

În ultimii ani, pe lângă arhitectură, și-a descoperit pasiunea pentru pictură, lansându-se ca artist vizual în 2017, la o expoziție organizată de Institutul Cultural Român din capitala Marii Britanii. Lucrările sale sunt admirate în colecții de artă private sau în muzee din București, Londra, Paris, New York, Zurich. Deși este plecată de mai bine de 35 de ani peste hotare, Doina Moss rămâne strâns legată de România. De peste un deceniu face parte din Comisia internațională de jurizare a proiectelor de diplomă a Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” din București și promovează tinerii artiști, prin „George Enescu Music Society” din Londra.

Și în această ediție ne continuăm misiunea și vă prezentăm tineri pe care Fundația World Vision România i-a susținut să-și îndeplinească visurile. Vă propunem să faceți cunoștință cu Teodora, fost bursier în programul Vreau în clasa a 9-a. Absolventă a Colegiului Național „Grigore Moisil” din Urziceni, clasa matematică-informatică, cu nota 9,48, Teodora este în prezent studentă în anul I la Facultatea de Psihologie și Științele Educației – Pedagogia învățământului școlar și preșcolar, din cadrul Universității București.

„Îmi plăcea tot ce se întâmpla în proiect, activitățile, întâlnirile, atenția și grija față de noi. Bursa m-a ajutat să-mi plătesc cazarea la cămin și meditațiile atât de necesare pentru a obține rezultatele dorite. Tot acest suport material, moral, educativ, pe care l-am primit de la Fundație, m-a sprijinit să ajung unde sunt și să fiu așa cum sunt: deschisă și încrezătoare în forțele proprii. Sunt mândră că am făcut parte din această familie și îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru toate oportunitățile de care am beneficiat alături de ei”, mărturisește Teodora.

Cornelia Cocoș, de profesie inginer, stabilită în Italia de peste 30 de ani, iubește teatrul românesc încă din adolescență, când vedea toate piesele de la Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, și deschide seria de urări pentru actorii noștri, mesaje pe care la așteptăm și de la dumneavoastră, pe pagina www.facebook.com/DaruiesteRomanie.

„Actori talentați, artiști tineri, copii ambițioși și îndrăzneți, oameni frumoși de toate vârstele povestesc despre proiecte realizate, despre locurile de unde își trag rădăcinile, mentorii care le-au schimbat viața și fac declarații de dragoste pentru dumneavoastră, români de pe cinci continente, care ne urmăriți de 7 sezoane la TVR Internațional”, spune Carmen Târnoveanu, gazda emisiunii ”Dăruiește Românie!”.

Sezonul 7 al emisiunii Dăruiește Românie! prezintă un spectacol de televiziune, într-un format original de culturetainment, prin care descoperim viața artistică românească și, mai ales, artiștii recunoscuți în străinătate, care au o poveste comună cu românii de peste granițe sau care, ei înșiși, trăiesc sau au trăit experiența emigrării. Ca Ambasador al Copiilor de Pretutindeni, distincție oferită de World Vision România, emisiunea susține și promovează programe educaționale, adolescenții prezentați dovedind că Educația Merită. Artiștii invitați și personalitățile din diaspora cu care ne mândrim, mentori pentru multe generații de tineri, pledează prin mărturisirile proprii, pentru accesul la educație și pentru implicarea societății în acțiuni de susținere a procesului de învățământ.

***

Moderator – Carmen Târnoveanu

Editori imagine – Mihaela Chiper, Mihaela Vișan

Documentarist, foto&poster maker – Giorgiana Șușurincă Enache

Jurnalist tv – Roxana Segneanu

Director de imagine – Valentin Purza

Realizatori – Cristina Leorenț, Carmen Târnoveanu

Producător – Raluca Amzăr

Regizor tv – Manuela Apostol

***

Partenerii emisiunii:

CLINICA DE EXCELENŢĂ DRM – clinicadrmromania

MOBILA DALIN – mobiladalin