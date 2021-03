Darling - filmul de Oscar la Telecinematecă

Marţi, 23 martie, de la 22.10, TVR 1 a programat un film britanic de excepţie, din 1965, cu trei trofee Oscar şi patru Globuri de Aur. Cu Julie Christie şi Dirk Bogarde în rolurile principale

Filmul are în palmares 15 trofee dintre care 3 premii Oscar – pentru actriţă în rol principal (Julie Christie), scenariu, scenografie, 4 premii BAFTA – pentru actriţă în rol principal (Julie Christie), actor în rol principal (Dirk Bogarde), scenariu şi scenografie, prefcum şi nominalizări la premiile Oscar pentru regie şi cel mai bun film.

Dramă. Tânără, seducătoare şi plină de viaţă, Diana Scott, manechin profesionist, ar face orice ca să devină bogată şi celebră. Soarta îi surâde când îl întâlneşte pe Robert Gold, faimos jurnalist de televiziune, care o introduce în cercuri sociale noi, ba chiar îşi părăseşte şi familia pentru ea. O vreme, Diana pare să aibă tot ce şi-a dorit: succes şi dragoste. Şi totuşi, în tumultuoşii ani '60, se găsesc mereu alţii care să-i ofere şi mai mulţi bani, şi mai multă faimă, şi mai multă distracţie...

Actriţa britanică Julie Christie s-a năxcut în India, unde tatăl ei era proprietarul unei plantații de ceai. Primele ei studii le urmează în această ţară, pentru ca apou să studieze actoria la Londra. Frumoasa Julie debutează în anul 1961 cu serialul "A for Andromeda", transmis pe postul BBC. Iar 4 ani mai târziu este recunoscută şi apreciată pe plan internațional în rolul Larisei Antipova (Lara), din filmul magistral Doctor Jivago, în care joacă alături de Omar Sharif, Geraldine Chaplin, Rod Steiger și Sir Alec Guinness.

Tot în 1965, pentru rolul jucat în filmul Darling Julie Christie primește Oscarul, trofeul Laurel Award şi o nominalizare la Globul der Aur.

Julie Christie a apărut în șase filme clasate de Industria Cinematografică din Marea Britanie în „Top 100 filme britanice din secolul XX”, iar în 1997 a primit BAFTA Fellowship. Ea a continuat să primească o recunoaștere critică semnificativă pentru munca ei, inclusiv nominalizări la Oscar pentru filmele independente Afterglow (1997) și Away from Her (2007).

DARLING (DARLING – Regatul Unit, 1965)

Regia: John Schlesinger

Cu: Julie Christie, Dirk Bogarde, Laurence Harvey