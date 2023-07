Daniel Pancu a preluat postul de selecționer al naționalei României U21

Fostul internaţional Daniel Pancu a preluat, marţi, postul de selecţioner al echipei naţionale a României U21, după ce Federaţia Română de Fotbal nu a mai prelungit contractul cu Emil Săndoi, în urma rezultatelor nesatisfăcătoare de la EURO 2023.

Până în acest moment, Daniel Pancu, 45 de ani, a ocupat funcţia de selecţioner al naţionalei U20, iar în contract are ca obiectiv calificarea la Campionatul European U21 din 2025, găzduit de Slovacia.



"Aş dori să mulţumesc tuturor celor din federaţie pentru încrederea acordată, pentru că mi s-a dat şansa să continui această muncă începută acum un an. La început nu eram foarte încrezător într-o colaborare pe termen lung, dar m-am adaptat repede, este un mediu în care m-am simţit foarte bine. E o zi importantă, cea mai importantă din cariera mea de antrenor de până acum şi îmi doresc foarte mult să reuşim să ne bucurăm împreună de a patra prezenţă la un turneu final a echipei naţionale de sub 21. Obiectivul este clar calificarea la turneul final, pentru că, vrem nu vrem, echipa naţională U21 obligă în acest moment. După trei prezenţe, nu se gândeşte nimeni decât la calificare. Cu siguranţă nu va fi uşor, este o grupă grea, complicată. Calificările se pot obţine şi cu un penalty apărat în minutul 97 şi cu un rezultat de egalitate împotriva unei echipe deja calificate la turneul final, s-a obţinut o calificare şi datorită organizării acestui turneu final. Sper ca eu la rândul meu să fac astfel încât să reuşim să avem continuitate", a declarat Pancu.



Noul selecţioner U21 a anunţat că în cazul în care jucătorii convocaţi nu vor respecta cerinţele şi valorile pe care le va impune nu va ezita să-i trimită din timpul antrenamentului la echipele de club.



"Echipa vine după un turneu final în care imaginea nu a fost una foarte bună, dar nu din cauza rezultatelor. Pentru că România a plecat cu şansa a patra la valoarea lotului, dar la capitolul agresivitate, atitudine, altruism, disciplină am avut de suferit şi sunt primele valori de la care plecăm în perioada următoare. La mine jucătorul de fotbal mă interesează şi contează doar pe terenul de fotbal, pentru ceea ce face în antrenament şi în jocuri. În rest nu îi cunosc, poate că au fost staruri, dar la acest campionat european au lăsat de dorit. Mi-aş dori foarte mult să imprim un stil, să aibă o identitate echipa naţională de U21. În campionatul nostru echipele au stiluri diferite, majoritatea un sistem mai echilibrat. Mi-aş dori ca echipa naţională U21 să aibă o identitate, să nu pregătim jocurile în funcţie de adversari şi să ne intereseze mai multe evoluţia noastră. O calificare ar fi fantastică pentru mine şi ne dorim acest lucru. Sunt convins că va fi o colaborare foarte bună cu Edward Iordănescu, prioritate întotdeauna va avea echipa naţională. Am vorbit de atitudine pozitivă, de altruism, de disciplină, plus respectul pentru tricoul echipei naţionale, şi jucătorii trebuie să ştie de acum, că nu voi ezita să-i trimit direct din antrenament acasă, înapoi la clubul lui. Nu voi ezita să fac lucrul ăsta, o spun public şi sper să nu fiu pus în situaţia asta. Astea sunt valorile pe care le promovez, la care avem de recuperat, după care trecem în sistem tehnico-tactic, adversari şi alte lucruri", a declarat Daniel Pancu.



El a afirmat că echipa naţională de tineret are o problemă în ceea ce priveşte postul de fundaş central: "Eu l-am dorit pe Cîrjan şi la U20, nu ştiu care a fost discuţia lui cu Emil Săndoi, dar acum joacă la Rapid foarte bine. Vor fi prezenţi toţi jucătorii importanţi. Cunosc majoritatea jucătorilor, poate ar putea apărea una sau două surprize, în rest îi cunosc pe toţi din generaţiile 2002-2003. Avem o problemă legată de fundaşii centrali. De când cu regula U21 găsim pe toate posturile, mai puţin pe cele de atacanţi sau fundaşi centrali".



Daniel Pancu a precizat că deocamdată nu se gândeşte la postul de selecţioner al echipei naţionale de seniori.

"Nu mă gândesc nicio secundă acum la postul de selecţioner al naţionalei de seniori, poate că va veni momentul, dar acum sunt bucuros, onorat, mândru, orgolios şi responsabil pentru această funcţie de selecţioner al U21 şi îmi doresc o calificare", a mai spus Pancu.



Directorul tehnic al FRF, Mihai Stoichiţă a precizat că pentru funcţia ocupată de Daniel Pancu a avut o listă mai lungă de candidaţi, printre care şi fostul internaţional Cristian Chivu, care a refuzat pentru că îşi doreşte să antreneze la o echipă de club.

"Suntem la inaugurarea unui nou drum european, sper să fie unul cu reuşite împreună cu Daniel Pancu, cel care a fost alesul acestui post de selecţioner la U21. Aş vrea să-i mulţumesc domnului Emil Săndoi pentru activitatea depusă aici, chiar dacă nu au fost cele mai bune rezultate şi să îi spun baftă în continuare în meseria de antrenor. Daniel reprezintă o continuitate a muncii unui antrenor care a fost la U20 şi care a preluat o echipă extrem de controversată atunci. Criteriile au fost foarte clare, a acumulat experienţă este un fost mare internaţional. A fost şi Cristian Chivu o opţiune, dar nu numai el. Au fost mai mulţi candidaţi pentru că în momentul în care alegi un antrenor avem o listă mai lungă. Aşa s-a întâmplat la nivelul oricărei echipe naţionale, s-a discutat cu toţi, apoi s-a luat hotărârea. Chivu a fost printre ei, dar a fost foarte clar şi a spus că urmăreşte o altă activitate", a declarat Stoichiţă.



Federaţia Română de Fotbal nu a mai prelungit contractul selecţionerului naţionalei de tineret, Emil Săndoi, care expira la finalul Campionatului European din luna iunie, în urma rezultatelor dezamăgitoare.



La Campionatul European pe care l-a găzduit, România a părăsit competiţia din faza grupelor, fără victorie şi fără gol marcat, încheind pe ultimul loc în grupă. România a pierdut meciul de debut contra Spaniei (0-3), apoi a cedat în faţa Ucrainei (0-1), iar în ultimul meci a remizat cu Croaţia (0-0).



România U21 va debuta în septembrie în preliminariile pentru calificarea la Campionatul European din 2025, împotriva Albaniei, în grupa E, din care mai fac parte Elveţia, Finlanda, Muntenegru şi Armenia

Sursă știre: Agerpres

Sursă foto: Inquam