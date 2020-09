Dan Perjovschi la avanpremiera Platformei Internaționale de Teatru

Cea de-a VII-a ediție a Platformei Internaționale de Teatru București se va desfășura online, în perioada 1 - 4 octombrie.

Unul dintre cei mai apreciați artiști români, atât în țară, cât mai ales în străinătate, având lucrări expuse în numeroase galerii internaţionale, Dan Perjovschi revine special în țară pentru a participa la evenimentul ce prefațează Platforma Interațională de Teatru.

Tema de anul acesta a evenimentului este “Ne arde casa/Our House is on fire”. Spectacolele care vor fi prezentate în cadrul evenimentului au fost selectate cu scopul de a atrage atenția asupra acutizării problemelor de mediu pe glob, dar și pentru a trage un semnal de alarmă asupra implicațiilor profunde ale acestui fenomen.

Expoziţia de desene pe tema platformei - "Our house is on fire/Ne arde casa" - poate fi deja vizitată outdoor, pe gardul Muzeului Naţional de Artă al României, dar seara de 30 septembrie va fi una specială, incluzând prezenţa inedită a cunoscutului artist internaţional pentru un performance supriză. Lucrările sale de artă pot fi admirate până pe 4 octombrie.

"Expoziţia este un excepţional avertisment artistico-politic din seria celor care l-au făcut celebru în lume pe acest artist şi include desene create în perioada 2005 - 2020, cele mai noi special pentru PITB#7", arată organizatorii.

La eveniment vor participa, alături de Dan Perjovschi, Cristina Modreanu, curatoarea PITB, Anastasia Staicu, directoarea editurii Seneca/Ecologos şi Joachim Umlauf, directorul Goethe Institut Bucureşti, care găzduieşte o expoziţie Perjovschi începând din 3 octombrie.

Lucrările semnate de Dan Perjovschi reprezintă o combinație între desene, desene animate, artă brută și graffiti și se află temporar pe pereții muzeelor sau ai altor spații din întrega lume. Perjovschi abordează teme sociale de actualitate în operele sale și a avut un rol important în cultura românească, fiind ilustrator și autor de articole pentru Revista 22 din București. De-a lungul timpului, a avut numeroase expoziții în Statele Unite ale Americii , Portugalia, Spania, Germania, Ungaria, Suedia, Elveția, Marea Britanie, Germania, Mexic, Brazilia, Corea de Sud, China etc.

NE ARDE CASA!

Cu toții suferim de pe urma leziunilor pe care le-am provocat planetei, din ignoranță, nepăsare sau rea-voință. Poluarea ne afectează tot mai tare, schimbările climatice reprezintă o realitate de zi cu zi. În plus, pandemia de coronavirus ne-a pus în față o oglindă, obligându-ne să trăim în prezent pentru că mâine se află sub semnul întrebării.

Poate că exact acest lucru ar trebui să-l facă fiecare dintre noi: să își pună întrebări despre lumea în care trăiește. Pentru că astfel va fi nevoit să caute și răspunsurile potrivite.

Răspunsuri care pot veni din zona artistică, așa cum sunt spectacolele programate în cadrul platformei care debutează online.

"Semnele degradării planetei şi întregului ecosistem în care trăim sunt vizibile deja de multă vreme, iar efectele pe care le resimţim din ce în ce mai acut în viaţa cotidiană au generat şi continuă să genereze şi alerte artistice. Anul acesta, odată izbucnită criza mondială COVID-19, a trebuit să reducem şi să refacem întreg programul acestei ediţii pentru a putea fi prezentat online. Spectacolele selectate sunt o premieră în România şi pot fi văzute în exclusivitate în cadrul PITB#7, fiind urmate, ca de obicei la toate ediţiile Platformei, de discuţii cu artiştii, de data aceasta prin Zoom", a precizat Cristina Modreanu, curator al evenimentului, citată într-un comunicat de presă.

“În amonte” este un spectacol produs la Viena de baldanders collective şi bazat pe un text postdramatic despre migraţie, scris de dramaturgul premiat Alexandra Pâzgu.

Din Marea Britanie post-Brexit vine “Medeea Electronica”, o reinterpretare contemporană a mitului Medeei semnată de grupul Pecho Mama, un spectacol de teatru-concert de muzică electronică, cu ritmuri incendiare.

Nucleul fierbinte al acestei ediţii, potrivit organizatorilor, este noua piesă a Alexandrei Badea, “Red Line”, tradusă în premieră pentru PITB din limba franceză şi produsă de ARPAS în spectacol lectură cu Nicoleta Lefter şi Andi Vasluianu în rolurile principale: o tânără negociatoare pentru mediu şi un ministru din garda veche, reprezentând cele două lumi înfruntându-se pentru un viitor ce pare deja compromis.

Nici actorii nu sunt uitați în cadrul platformei de anul acesta. Organizatorii au pregătit pentru ei Self-tape Workshop online susţinut de Bettina Lohmeyer, acting coach experimentat din Berlin, şi Florentina Bratfanof, casting director. În timpul celor trei zile de atelier, între 30 septembrie şi 2 octombrie, participanţii vor putea explora construcţia unui personaj, învăţând aspectele tehnice ale realizării unui self tape şi fiind în situaţia de a face câteva alegeri practice foarte importante.

Totodată, evenimentul va cuprinde și maratonul de teatru pentru adolescenţi PREZENT, pentru a releva prin teatru perspectiva noii generaţii.

Participarea la spectacole se face pe baza biletelor disponibile pe Eventbook. Accesul la spectacolele din seria PREZENT este gratuit, pe bază de rezervare.

Platforma Internaţională de Teatru Bucureşti este un proiect ARPAS, cofinanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional.

***

Surse foto: Moma, Jane Lombard Gallery, Artsy, Liternet

Un articol de Irninis Miricioiu