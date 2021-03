Cum și-a schimbat destinul Cristian Grețcu („Divertis”), la „Destine ca-n filme”

La aniversarea a șapte ani, „Destine ca-n filme" debutează marți, 23 martie, de la ora 21.00, cu un nou sezon desfășurat sub genericul „Mâna care unește destine”.

Pasiunea pentru vinuri l-a determinat să facă o interesantă schimbare de destin în momentul în care și-a dat seama că nu mai poate trăi din Divertis(ment) și a devenit somelier. Care ar fi fost destinul cunoscutului umorist Cristian Grețcu dacă nu ar fi fost „Divertis”? Iuliana Marciuc l-a aflat și este gata să îl dezvăluie în această seară, de la ora 21:00, la „Destine ca-n filme”.

„După 7 ani de Destine ca-n filme s-a creat o adevărata comunitate de eroi, care acum mai mult ca oricând se adună, sunt apropiați, se ajută. Mâna care unește destine sunt ei, eroii care se ajută între ei. De exemplu, pictorița Bogdana Daradici, pe care am cunoscut-o în sezonul trecut, ne-a semnalat povestea unui om al străzii pe care ea îl sprijină. Povestea lui Taica Lazăr, un om implicat în acțiuni umanitare, ați auzit-o la Destine. Acum el ajută o mămică de doar 16 ani, un copil cu un copil lovit de soartă și cu o boală cruntă, cancerul”, spune Iuliana Marciuc, gazda „Destine ca-n filme”.

Pentru telespectatorii TVR 2 surprizele nu se opresc aici. În prima ediție o vom cunoaște pe Clara Alexandrescu, un medic român stabilit la Monaco, unul dintre cei mai buni ecografiști cardiaci din lume. Cu tot succesul, medicul a ales să se reîntoarcă în țară iar acum este „doctor între 2 lumi” și povestește despre începuturile în carieră, sacrificiile făcute în familie și relația specială cu pacienții ei.

Cu emoție, în noul sezon „Destine ca-n filme” ne vom aminti de Florian Pittiș, într-o ediție specială realizată cu ajutorul arhivei magistrale lăsată de regretatul actor. Destinul său va fi creionat prin interviuri și declarații inedite din Arhiva TVR, dar și prin amintirile prietenilor care l-au cunoscut și apreciat, oameni alături de care a lucrat atât în teatru, cât și la radio sau în televiziune. Vom avea și ediții aniversare, dedicate actorilor Teatrului „Constantin Tănase”, Vasile Muraru și Valentina Fătu, dar și interpretului Gabriel Cotabiță.