Cu Team România către JO Tokyo 2020, la TVR 1

Seria video „Team Romania” continuă cu portretele a încă zece sportivi. Aşteptăm cu emoţie evoluţia lor la JO Tokyo. Materialele video sunt la TVR 1 de luni până vineri, la 13.50 și 18.00, dar şi în ediţiile speciale „Studio olimpic”.

În săptămâna în care debutează JO Tokyo 2020, telespectatorii pot afla poveştile altor zece sportivi care ne reprezintă la cea de-a 32-a ediţie a celei mai ample competiţii sportive. La TVR 1, alţi zece sportivi ne vorbesc cu pasiune şi deschidere despre pregătirea aventurii JO Tokyo 2020.

„Îmi este greu să vorbesc română. Stau în Spania, acolo nu am persoane cu care să vorbesc. Întotdeauna îmi place să vin în România şi să vorbesc limba mea. Îmi place să fiu român!”, mărturiseşte ciclistul Vlad Dascălu, parte din Team România pentru #Tokyo2020. Luni, 19 iulie, de la 13.50, îi aflăm povestea în seria de materiale dedicate de TVR 1 sportivilor români care ne reprezintă la Tokyo. „Nivelul de elite prezente este foarte mare, iar JO de la Tokyo vor fi primele mele Jocuri Olimpice, aşa că nu ştiu foarte bine ce să aştept, dar mă pregătesc foarte bine. Oricum presiunea nu o să fie prea mare, fiind primul meu an... Cred că un top 10 ar fi un rezultat foarte bun şi asta am setat în capul meu”, mai spune sportivul, care însă recunoaşte: „O medalie la JO cu siguranță mi-ar schimba viata, dar e un obiectiv destul de ambiţios. Nu vreau limite înainte să înceapă cursa. Se poate întâmpla orice”.

„Când am aflat că sunt convocat în lotul pentru Tokyo, am simţit mândrie! Mă bucur că am reuşit să-mi fac familia mândră de mine, fericită”, rosteşte zâmbind fotbalistul Marco Dulca, sportivul român care s-a născut în Coreea de Sud, pe când tatăl său juca acolo. Ce înseamnă pentru el Jocurile Olimpice, aflăm pe 19 iulie, de la ora 18.00, la TVR 1. „Când mă gândesc la JO, prima imagine care îmi vine în minte este aceasta: văd aşa, milioane de români fericiţi. Sper să ajungem şi noi să trecem de faza grupelor, să câştigăm o medalie şi să-i facem fericiţi pe toţi de acasă”. În ceea ce priveşte grupa noastră, Mario Dulca consideră că este „o grupă accesibilă, din punct de vedere al numelor, pentru că Noua Zeelandă, Honduras şi Coreea de Sud nu sunt nişte nume foarte sonore, dar, individual, dacă iei jucătorii, sunt foarte buni, joacă în campionate puternice şi nu trebuie să-i subestimăm... După mine, cel mai dificil meci cred că va fi cel cu Coreea de Sud... Cred că diferenţa la turneul de fotbal de la Tokyo va fi făcută de ambiţie, de cine îşi doreşte mai mult să treacă de faza grupelor şi să câştige o medalie”.

Sonia Ursu Kim face parte din echipa de baschet 3x3. A început acest sport în România, aici a fost prima oară la națională, la junioare și la senioare. „Am avut un început foarte frumos pentru că am avut o antrenoare care a crezut în potențialul meu și mi-a dat foarte multă încredere, ceea ce m-a făcut să vreau să mă implic mult mai mult”. În prezent, activează în Coreea de Sud de trei ani de zile consecutiv: „Am fost acolo prima oară acum șapte ani, când aveam 19 ani. Acolo nu e numai baschet până la urmă, e și cultura diferită, sunt mult mai conservatori și felul în care ei privesc orice sport este foarte diferit față de România”. În ce măsură a contat pentru o pregătire mai bună activitatea ei în Coreea de Sud, ne spune tot Sonia: „În Coreea am învățat să joc baschet nu numai prin viteză, să-mi folosesc creierul, să văd ce am în fața mea, situația de față și cum trebuie să mă mișc. Că nu totul e full speed. Și nu știu, e alt nivel, noi ne antrenăm de trei ori pe zi acolo. Un antrenament poate să aibă și trei ore jumate”. Întreaga poveste, la Team Romania, marţi, 20 iulie, ora 13.50.

„Bineînțeles, toată lumea spune despre mine că aș fi fost un copil foarte foarte talentat și că nu prea am muncit eu pentru performanțele obținute. Țin să-i contrazic, e ca și vorba aceea, cu un diamant neșlefuit, nu prea ai ce să faci. A fost multă muncă la mijloc, a fost foarte mult curaj să mă arunc în anumite elemente, probabil alți sportivi nu s-ar fi aruncat, nu ar fi încercat acele elemente dificile, ba mai mult decât atât, sunt foarte mulți sportivi care au tehnică extraordinară. La foarte multe elemente și aparate mult mai bune decât tehnica pe care o am eu. Pe mine nu m-a ajutat tehnica bună, cât m-au ajutat curajul și munca, și perseverența din tot acest timp. Decanul de vârstă al Team Romania pentru JO, Marian Drăgulescu ne povesteşte despre el, cu ambiţiile şi dorinţele lui, dar şi despre pasiunea sa pentru gimnastică, la Team România, pe TVR 1, marţi, de la ora 18.00. Întotdeauna mi-a plăcut ca rezultatele să le câștig prin munca mea, nu prin greșeala altor sportivi și atunci să mă fi nimerit și eu cu vreo medalie. Mi-a plăcut dintotdeauna chiar să fiu cel mai bun la ceea ce fac!”

În copilărie visa să facă o facultate de matematică-informatică „sau să devin model, pentru că îmi plăcea ideea de a merge pe podium și de a purta diferite ținute, dar se pare că drumul meu a avut cu totul altă direcţie, neașteptată, pentru că nu m-aș fi gândit niciodată că sportul va deveni viața mea”, se destăinuie canotoarea Simona Radiş. Chiar dacă performaţa cere sacrificii, dacă ar fi să dea timpul înapoi, nu ar schimba nimic: „pentru că acest drum pe care m-a adus sportul este unul minunat, în care am întâlnit oameni atât de frumoși care îmi sunt alături și astăzi, și dacă ar fi să o iau pe alt drum nu i-aș mai cunoaște...”. „Când am aflat că Jocurile Olimpice nu se mai țin în 2020, am avut un sentiment de tristețe, bineînțeles, pentru că mi s-a luat obiectivul pentru care mă antrenam, nu mai aveam un obiectiv, nu știam dacă vor mai fi concursuri, competiții, și atunci a trebuit să ne antrenăm la aceeași capacitate fără să știm dacă vom participa, fără o finalitate... Apoi, stând acasă în pandemie, mi-am dat seama cât de puternică sunt, și am căpătat încredere că pot să mă dezvolt, să devin mai puternică”. Ne va spune mai multe despre obiectivul ei pentru Tokyo 2020 miercuri, 21 iulie, de la ora 13.50, la TVR 1.

„Mă simțeam foarte pregătită pentru anul trecut, dar situația a impus amânarea, bine că nu anularea. Însă noi am reușit să rămânem concentrați pe performanță prin antrenamente foarte bune. Am fost dezamăgită, și mi-a fost greu până în ziua în care trebuia să se desfășoare concursul. Apoi, a trebuit să o iau de la capăt, să muncesc mai riguros, pentru a mă menține la același nivel ridicat”, spune şi sportiva Laura Ilie, care ne va reprezenta la tir. „Da, a trebuit să improvizăm în perioada de izolare, în condiții speciale, cu machetă, pentru a nu pierde îndemânarea, două luni m-am antrenat acasă, cu o machetă”, povesteşte ea. Dar cum se pregăteşte pentru un concurs perfect vom afla miercuri, 21 iulie, de la ora 18.00, tot la Team Romania.

Filmările Team România cu sportivele Ancuţa Bodnar, canotaj şi Ana Maria Popescu, scrimă, vor putea fi urmărite joi, 22 iulie, la TVR 1, în cadrul Studiourilor olimpice care vor precede şi vor urma primei transmisiuni de la JO, cea a partidei de fotbal Honduras – România, programată la ora 14.00. Iar materialele cu Mădălina Bereş (canotaj 8+1) şi Robert Glinţă, reprezentantul nostru la nataţie, avem întâlnire vineri, 23 iulie, tot sub genericul Team Romania, materiale ce vor fi difuzate de TVR 1 în Studioul olipic de la ora 13.00, ce precede Festivitatea de Deschidere a Jocurilor Olimpice.

În săptămânile dinaintea Jocurilor Olimpice de la Tokyo, sportivii din lotul României vorbesc, la „Team România”, la TVR 1, despre drumul lor, cu pante line, dar şi mai abrupte, spre performanţă. Din 23 iulie până în 8 august 2021, TVR oferă telespectatorilor săi Jocurile Olimpice de la Tokyo, ediția cu numărul treizeci și doi a Jocurilor Olimpice de vară, cel mai mare eveniment multi-sportiv mondial.