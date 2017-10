Povestea filmului „Duelul”, din seria celebrului comisar Moldovan

Mâine, „Duminica filmului românesc” aduce la TVR 2, de la ora 20.10, „Duelul”, cel de-al cincilea film al seriei semnate de regizorul Sergiu Nicolaescu

Comisarul Moldovan, personajul făcut celebru de regizorul Sergiu Nicolaescu este, cu siguranță, cel mai vestit din întreaga cinematografie româneasca. TVR 2 a programat la „Duminica filmului românesc”, pe 29 octombrie, de la ora 20.10, „Duelul”, cel de-al cincilea film al seriei ce îl are în centru pe comisarul ce a inspirat generații cu eleganța și curajul său. Tudor Moldovan revine pentru a investiga un jaf bancar. Nu va mai scoate însă atât de des pistolul, ca în celelate filme ale seriei - Cu mâinile curate (1972), Un comisar acuză (1973), Ultimul cartuş (1974) sau Revanşa (1978) - și lucrează sub acoperire, ca profesor de sport.

Despre filmul lansat în 1981, Sergiu Nicolaescu a povestit că s-a inspirat din filmele americane cu gangsteri, atât de dragi în copilăria sa, dar și din perioada petrecută în Timișoara. Cu o distribuție excepțională, „Duelul” s-a bucurat de mare succes la public, iar în anii 80, comisarul Moldovan era un personaj celebru. Până la sfârșitul anului 2007, filmul „Duelul” fusese vizionat de 4.944.716 de spectatori în cinematografele din România, după cum atestă o situație alcătuită de Centrul Național al Cinematografiei.

Rolurile principale sunt interpretate de actorii Sergiu Nicolaescu, Jean Constantin, Colea Răutu, Ion Rițiu, Vladimir Găitan, Ovidiu Iuliu Moldovan, George Mihăiță și Toma Dorel.

„După Revanșa am scris un scenariu – „Recviem pentru comisar” – în care încercam să închei destinul comisarului Moldovan, pornit în urma celui care i-a ucis băiatul la finalul filmului precedent. Scenariul nu a trecut de cenzură. Cu filmul „Duelul” am reușit să intru în producție pretinzând că vreau să fac un film cu copii, despre copii, dar plasând acțiunea în septembrie 1939, la începutul celui de-al doilea război mondial. Obsesia istoriei! Filmul a fost realizat în 1981 și a constituit pentru mine o aducere aminte a marilor filme americane ale anilor 20, din seria „Îngeri cu fețe murdare”, „Copii străzii”, etc – filme de vis ale copilăriei mele.

Am pentru copilărie și adolescență, petrecute în Timișoara anilor 35-47, o amintire sfântă. Sunt un amestec de viață și moarte, violență, duioșie și curaj. E cea mai frumoasă parte a vieții mele. Atunci, pe când stăteam la coadă la cinematografe precum Capitol, Apolo, Corso sau Trivoli, filmul era pasiune de copil.

Colaboratorii mei, Vintilă Corbu și Mircea Burada, au egalat și chiar au întrecut maeștrii genului. Ca de obicei, nu m-am temut să iau alături de mine un „as” al comediei, pe Jean Constantin, o legendă a filmelor mele. Comisarul și Limbă dau naștere unei perechi unice în cinematografia românească. Pe copii i-am ales dintr-o școală, în timp ce jucau fotbal. Revelația filmului, alături de copii, a fost actorul Ion Rițiu”. („Duelul”, pe site-ul personal al regizorului Sergiu Nicolaescu)

Producția a fost nominalizată la Premiul pentru cel mai bun film al Festivalului Internațional de Film Mystfest de la Riccione (Italia) din 1981. Ultimul film al seriei ce îl are în centru pe comisarului Moldovan este „Supraviețuitorul”, realizat in 2008, la 27 de ani distanță de „Duelul”.