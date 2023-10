Cu aplauze pentru 45 de ani de COMPACT!

Așa debutează noul sezon al emisiunii ”Dăruiește Românie!”. Carmen Târnoveanu, gazda emisiunii, vă așteaptă în prima ediție din noul sezon, alături de Compact. Sâmbătă, 14 octombrie, de la ora 13:30, la TVR 3.

1988. Compact. Leo Iorga, Adi Ordean, Teo Peter, Leluț Vasilescu, Vladi Cnejevici. Și povestea continuă.

Adrian Ordean (chitară), Adrian “Coco”Tinca (bass), Gabriel „Guriță” Nicolau (voce), Monel Puia (claviaturi), Costi Cămărășan (chitară), Robert Risteiu (tobe), componența actuală a trupei, conduc, mai departe, povestea COMPACT, spre noi, publicul.

“Povestea trupei Compact începe într-o perioadă în care, în România nici nu existau toate echipamentele de care avea nevoie o trupă rock”, își amintește Costi Cămărășan. Anii `80 au fost anii de apogeu ai trupei, a apărut „Fata din vis”, unul dintre cele mai bine vândute albume din România. „Pe noi ne-au lansat radiourile. Radioul ne-a făcut oameni pe noi, cei de la Compact…A fost pentru noi mama și tata”, spune Costi Cămărășan.

Compact a luat ființă la Cluj, formația fiind fondată de către regretatul basist Teo Peter și chitaristul solo Constantin „Costi” Cămărășan. Debutul concertistic oficial a fost făcut pe scena Clubului Universității Babeș-Bolyai.

De la începutul Compactului, și până în 1990, Costi Cămărășan s-a ocupat de trupă în calitate de leader, precum și de dotarea cu echipament de scenă: sunet și lumini, echipament conceput și proiectat chiar de muzician. “Compactul a avut noroc de prieteni foarte buni, ca Petru Rusu (artist plastic) care s-a ocupat de ținuta vestimentară a trupei, astfel, imaginea pe scenă era profesionistă, completată de efecte, de lumini speciale care se îndreptau spre regia de teatru”, subliniază Cămărășan.

”Eu am activat timp de aproape 9 ani (`88 – ’96) la trupa Compact. În acest timp eu am scris toate cântecele, aproape toate textele, am orchestrat toate piesele, am înregistrat, am mixat şi am masterizat 3 albume ale Compact sau Compact B, aşa cum s-a numit formaţia din perioada ‘88 – ’96, în componenţa căreia îi găsim pe Leluţ Vasilescu, Teo Peter, Leo Iorga, Vladi Knejevici, Emil Laghia si eu”, declară Adi Ordean.

În 1988, Compact lansează albumul “Cântec pentru prieteni”. Au urmat: “Pe tine te-am ales” (1997), “Compact” 100% (1998), “5.Compact” (2002), “In memoriam” (2005) și “Compact live” (2007). Câțiva ani mai târziu, trupa cânta în deschidere la nume precum Bonnie Tyler, Europe, Scorpions.

Urmează turnee în străinătate. 2005 este anul în care Compact a efectuat un turneu de 45 de zile în Statele Unite ale Americii. În 2008, este rândul Canadei, unde formația a susținut concerte în Toronto și Montreal. În același an, trupa a avut spectacole încununate cu mult succes în Germania, Spania și Cipru.

În 2010, Compact desfășoară turneul național Cântec pentru prieteni, în aproape 50 de orașe.

Refacerea grupului Compact în 2017, cu foşti membri care de-a lungul timpului au construit cărămidă cu cărămidă numele Compact şi au participat la scrierea istoriei grupului, cum ar fi Leluţ Vasilescu, Leo Iorga, Costi Cămărăşan, Adrian Coco Tincă, și Adrian Ordean, reprezintă cea mai mare bucurie pentru publicul care aplaudă o poveste memorabilă de 45 de ani.

Emisiunea „Dăruiște Românie!”, continuă povestea la TVR3, într-un nou sezon, începând din 14 octombrie, în fiecare sâmbătă, de la ora 13.30.

De asemenea, alături de Compact vor veni artiști precum: Cristina Spătar, Dublu Click și Ronna Riva.

Cristina Spătar, supranumită de mass-media românească „regina muzicii R&B”, a lansat anul acesta un nou single care este, deja, iubit de fanii artistei. Mai mult decât atât, artista are în pregătire proiecte fabuloase pentru publicul care îi este fidel pe parcursul unei cariere de peste 20 de ani.

Cristina Spătar și-a început cariera muzicală pe scena folk, alături de sora sa. Debutul său oficial a avut loc în cadrul Festivalului de la Mamaia din 1991, unde s-a numărat printre cei 8 câștigători aleși dintre 400 de tineri aspiranți. Astăzi, Cristina Spătar se poate bucura de faptul că este unul dintre artiști iubiți de publicul din România.

După albumul de debut, intitulat Momente, lansat anul trecut, formația Dublu Click se bucură de toată dragostea publicului. Trupa abordează un fresh-rock cu compoziții proprii pline de energie, iar în componență se regăsesc doi membri născuți în Italia și doi muzicieni din Alba Iulia. Numele trupei s-a născut din faptul că Tarocco Alex și Ilaria Sardiello din Verona s-au întâlnit cu Cristi Popovici și Andrei Susa din Alba Iulia și după prima repetiție s-a declanșat un Dublu Click.

Ronna Riva este o tânără artistă. Ronna Riva și-a dat seama că muzica este marea ei pasiune, deși a avut o cu totul altă meserie. Artista a renunțat, așadar, la farmacie, domeniu spre care a fost împinsă de către părinți, pentru a se dedica în totalitate muzicii.

În anul 2015, Ronna Riva a lansat primul ei single, care a cunoscut succes internațional în țări precum Turcia, Iran, Rusia, Grecia și chiar India. Artista investește mult timp și talent pentru a oferi publicului întâlniri memorabile atunci când se află pe scenă. Astăzi, Ronna Riva este recunoscută drept unul dintre cei mai talentați și iubiți artiști din industria muzicală din România.

Carmen Târnoveanu despre noul sezon al emisiunii “Dăruiește Românie!”:

”Emisiunea „Dăruiește Românie!”, pe care o realizez și o moderez de 10 sezoane, este un proiect pe care l-am început în 2018. Când am gândit acest spectacol de televiziune, într-un format de culturetainment, am plecat de la dorința de a oferi românilor partea cea mai frumoasă și mai sensibilă a acestei țări: cultura artistică, prin artiștii ei consacrați sau debutanți, dar promițători din toate registrele de exprimare artistică: rock sau musical, teatru sau operă, operetă sau muzică ușoară, dans sau balet, poezie sau umor...

Pe măsură ce emisiunea a căpătat propria voce în fața publicului, am simțit să adaug o dimensiune suplimentară divertismentului, și anume o componentă socială, de transfer de valori, cunoștințe și experiențe relevante. Astfel a apărut colaborarea cu Fundația World Vision România, prin care am susținut și promovat programul educațional „Vreau în clasa a 9-a”, care acordă burse școlare elevilor fără posibilități materiale, pentru a urma și liceul. Timp de două sezoane, artiști, antreprenori și voluntari din țară și din străinătate s-au alăturat demersului nostru și s-au transformat în adevărați mentori pentru acești copii, ale căror destine urmau să se schimbe pentru totdeauna, odată cu liceul. Mă bucură să știu că emisiunea „Dăruiește Românie!” le-a transmis acestor copii semnalul că Educația Merită, plus încurajările celor care, prin efort, ambiție și perseverență au reușit în carierele lor, devenind modele de parcurs și succes.

Într-o lume confiscată parcă de zgomotul rețelelor sociale, continui să cred în farmecul și necesitatea emisiunilor de televiziune realizate în platou, prin efort colectiv, după reguli scenaristice, tehnice și de expresie artistică.

Bucuria de a dărui, de a oferi bucurie oamenilor și preocuparea constantă și activă pentru cultura artistică, prin toate formele de exprimare. Datorită acestei emisiuni, trăiesc bucuria de a împărtăși cu telespectatorii ceva special din strălucirea scenei, talentul invitaților și emoția comunicării autentice, iar gândul că eu intermediez acest transfer prețios de trăiri înalte mă motivează să merg mai departe, să caut soluții și să performez, așa cum mă obligă locul în care îmi desfășor profesia - Televiziunea Română.”

Foto credit: Mihaela Petre

Sezonul 10 al emisiunii Dăruiește Românie! vă așteaptă!

Sâmbătă 13.30, la TVR 3

***

Realizator: Carmen Târnoveanu

Director de imagine: Valentin Purza

Regizor tv : Manuela Apostol