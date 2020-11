Croația: Damir Kedžo nu concurează la Dora 2021

Damir Kedžo a decis că nu va concura la Dora 2021, pentru că nu a găsit cântecul potrivit. Finala Dora 2021 va avea loc pe 13 februarie, iar piesele pot fi înscrise până pe 10 decembrie 2020.

Damir a explicat, într-un interviu pentru IN Magazine, că a decis să nu concureze, deoarece nu are piesa potrivită pentru a participa la concurs: „Singurul motiv pentru care m-am înscris la Dora a fost că am auzit o melodie în care am crezut sută la sută și care cred că ar fi fost un succes ca piesă reprezentantă a Croației la Concursul Eurovision. Nu m-am gândit să mă înscriu și să nu am o melodie în care să cred și pe care să o văd pe scena respectivă, așa că, dacă nu am o astfel de melodie, nu particip".

HRT a fost una dintre primele televiziuni care au decis să nu selecteze intern reprezentantul Eurovision 2020 și la Eurovision 2021.

Cântărețul trebuia să participe la Eurovision Song Contest 2020, concurs anulat din cauza pandemiei de COVID-19.

Finala Dora 2021 va avea loc pe 13 februarie la Opatija, cu perioada de depunere a pieselor deschisă până pe 10 decembrie 2020. Numărul de melodii care concurează în procesul croat de selecție Eurovision a fost redus de la 16 la 14.