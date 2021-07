Costin Becheanu: „Pentru mine România înseamnă părinții mei!”

Interviu realizat în cadrul campaniei „Cu România în suflet”, de la TVR Internațional.

Costin Becheanu știe, cu umor, să povestească despre viața lui trăită între Bacăul natal și Los Angeles, orașul în care locuiește acum. Familia lui din America și familia lui din România sunt cei doi stâlpi ai unei vieți tinere, dar cu multe întâmplări, dătătoare de experiențe pentru 3 vieți!

„Mă numesc Costin Sebastian a lui Becheanu (cum se spune la sat), născut în Bacău, oraș și județ, din tată oltean și mamă moldoveancă. Am și un frate care îmi este geamăn.

Amândoi am copilărit alături de părinți și de bunici, ca într-un basm, nu altceva!” așa începe mesajul scris primit de peste ocean de la Costin Becheanu. „Când la bloc, când la casă. Cu fotbal, cu copiii pe stradă, cu furat mere din livezi, cu jocurile standard: de-a-v-ați-ascunselea, flori- fete, hoții și vardiștii, etc. Îmi amintesc cu drag de toate acele momente. De absolut toate! Până la lacrimi, fără exagerare! Acum am 36 ani (de fapt, din 18 septembrie încolo!) și locuiesc în Los Angeles, California din 2016, anterior locuind în statul New York, timp de 5 ani.”

Despre plecarea din România și tentația Americii, Costin Becheanu ne povestește, în continuare:

„Nu am plecat din România pentru că nu îmi plăcea țara mea. Știam engleza binișor, o începusem încă de la grădiniță și...m-am gândit: ce-ar fi să plec spre America, așa fără vreun motiv anume? Ca o provocare, mai mult. Și uite că, la un moment dat, dus am fost... Am plecat mai întâi ca fotograf pe vas de croazieră (poveste mai lungă). Aveam, datorită acestui statut viză de marinar pentru Mexic și pentru Satele Unite. Acest lucru m-a ajutat mai apoi să aplic pentru viza de turist și cu această viză am plecat singur în State, cu 7000 USD în buzunar! Banii erau strânși din munca de pe vas, ca să ne lămurim! Plecam spre o destinație unde nu mă aștepta nimeni...iar România, cu toată familia mea în ea, era lăsată în spate!”

În România s-a întors abia după ce a devenit cetățean american, dar asta este iar o poveste lungă, cum spune Costin Becheanu.

„Am ajuns în New York și acolo am mers mai întâi într-o biserică românească. Am cerut ajutor și mi s-a oferit. Am găsit cazare, eu și încă alții veniți din țară la fel ca și mine, la un român. Adaptarea pentru mine la societatea și cultura din America a fost destul de ușoară. Pentru că eu așa sunt, mă adaptez ușor unor situații noi. Asta nu înseamnă că m-am lepădat de cultura românească! Am învățat cum sunt oamenii aici și am încercat să ofer tot ce am mai bun din mine. Nu am ezitat niciodată să spun, cu mândrie, nu cu mândrie fanatică, ci cu una sinceră, că vin din România ori de câte ori am fost întrebat. Sigur că a fost mai greu din punct de vedere legal, dar, ușor ușor am scos-o la capăt și pot spune că... a fost frumoasă această călătorie. Alături mi-au fost prietenii cunoscuți în biserica din New York, am ținut permanent legătura și asta ne-a făcut să ne simțim bine. Dar la un moment dat, după ce am cunoscut-o pe cea care avea să-mi devină soție, am hotărât să ne mutăm în Los Angeles. Dar asta nu înseamnă că nu port în suflet, cu mare drag, amintirea și momentele petrecute alături de comunitatea de români din New York!”

Viața în Los Angeles și profesia l-au adus pe Costin Becheanu în situația de a cunoaște foarte mulți oameni și toți cei care l-au întâlnit aveau să afle din primele momente, de la el că este român și că este mândru de identitatea lui!

„Încerc pe cât posibil … cu fapta să demonstrez că provin dintr-o nație de oameni demni, curajoși, săritori, politicoși și nu numai atât. Mă străduiesc să creez punți între cele două țări ale mele! Și la muncă și în parc și la magazin, oriunde de aflu, încerc să fac asta! Lucrez ca ambulanțier pentru apeluri de urgențe și încerc din tot sufletul să… am mai mulți prieteni decât dușmani. Câteodată mai fac și curat în parc, dimineața când mă duc cu Elana, fetița noastră, la un… scrânciob de rutină!”

Printre acțiunile sale, Costin Becheanu a inclus zilele acestea și aplicația pentru un concurs de televiziune renumit (America Ninja Worior). Așa că dacă vreți să-l susțineți pe tânărul român îl puteți găsi și pe contul lui de Instagram: https://www.instagram.com/becheanucostin.ninja/. În Los Angeles a cunoscut alți români care l-au ajutat să treacă prin momentele dificile și să se implice în noi proiecte. Dar bucuria a venit către el și către soția sa prin micuța lor Elana!

„În Los Angeles l-am cunoscut mai întâi pe Dan Istrate, actor atât în România cât și în Los Angeles. Un om extraordinar! El m-a ajutat, mental, foarte mult. Împreună am lucrat și la un film al nostru. Iar când am avut nevoie de alt tip de ajutor, Claudiu Ilie (co-fondator al Music Vault Academy), Tudor Petruț, actorul nostru pe care îl știm cu toții, Cristian Coldea (video/photo producție), au fost oameni Jos palaria!, care nu au ezitat să ne ajute, și cărora le port un adevărat respect! De când s-a născut Elana noastră care acuma are deja 2 ani și jumătate, Becky, soția mea, și cu mine nu prea mai avem timp de nimic! Sună cam trist. Dar cine e părinte știe că nu e chiar trist deloc! Ne bucurăm și trăim din plin, bucuria noastră fiind acest mic omuleț Elana care ne este tare drag!”

Costin Becheanu ajută oameni în fiecare zi. Și el la rândul lui a fost ajutat de alții. Locuiește în America, dar gândurile lui sunt mereu către familia din România.

„România înseamnă pentru mine locul unde m-am născut și am învățat sa fiu cine sunt azi. România are o istorie pe care noi toți, românii adică, ar trebui să o cunoaștem mai bine! Cu cât învățăm mai multe despre trecutul nostru cu atât vom respecta mai mult țara noastră. Asta nu înseamnă că trebuie să-i agasăm pe străinii din jur cu mândria noastră patriotică excesivă! Mai înțelept ar fi, cred eu, să ne ajutam țara, fiecare cum putem, să ajungă să fie văzută de un străin ca o poartă deschisă, către o lume interesantă și care merită să fie descoperită. Dar, dincolo de toate, pentru mine, România înseamnă... părinții mei, Mirela și Titi, și, desigur, fratele meu, Mirel. Îi simt de fiecare dată când vorbim la telefon că le este greu știindu-mă departe. Dar sunt convins că într-un viitor, nu prea îndepărtat, ne vom reuni!” își încheie povestea de peste ocean Costin Becheanu.

Interviu realizat de Aura Dobre – producător TVR Internațional