Corina Dănilă şi Rodica Popescu Bitănescu, reîntâlnire emoţionantă

La TVR 2, din 30 septembrie, de la ora 20:00, „Gala umorului” se întoarce cu momente antologice inedite, dar şi scenete în premieră alături gazde şi actorii invitaţi: Rodica Popescu Bitănescu, Adrian Ciobanu, Marius Rizea, Mirela Zeţa şi Silviu Debu.

Printre surprizele sezonului cu numărul 18 se numără „Stan şi Bran”, momente comice pe teme actuale jucate de actorii Dragoş Huluba şi Marius Rizea, dar şi o adaptare modernă a scenetei „Snobii”, interpretată cu succes în anii `70 de Dem Rădulescu, Mişu Fotino şi Alexandru Sticlaru.

„Ca de fiecare dată, la filmări au fost momente amuzante. De exemplu, într-o scenetă jucată de Dragoş Huluba şi Marius Rizea, Dragoş trebuia să-i dea bani partenerului său. Tot repetând, el a uitat banii la Marius în buzunar şi, când am dat drumul la filmare, după ce au jucat sceneta întreagă, am constatat că banii rămăseseră în buzunarul greşit şi a trebuit să reluăm filmarea. Amuzant e cum se întrebau unul pe altul dacă au banii în buzunare şi, foarte comic, Dragoş a concluzionat: „Păi..ce să mai facem? Ţi i-am dat deja!”, a povestit producătorul Cosmin Dumitru.

La “Gala umorului”, marii actori ai comediei româneşti pun în pagină momente memorabile din antologia divertismentului de televiziune, păstrate în Filmoteca de Aur a TVR. Printre titani, îi revedem pe Toma Caragiu, Amza Pellea, Dem Rădulescu, Jean Constantin, Puiu Călinescu, Octavian Cotescu, Stela Popescu, Ştefan Bănică şi mulţi alţii, în momente de umor ce făceau, în urmă cu zeci de ani, savoarea emisiunilor de divertisment.

Actori dragi sunt şi acum invitaţi, iar printre aceştia se numără Rodica Popescu Bitănescu. Despre marea doamnă a comediei româneşti, care a mărturisit că este un telespectator fidel al "Galei umorului", producătorul Cosmin Dumitru spune: „Este o actriţă desăvârşită care întotdeauna învaţă textul perfect”. Şi pentru prezentatoarea Corina Dănilă, întâlnirea cu Rodica Popescu Bitănescu a fost una de suflet.

„Cu Rodica Popescu Bitănescu am o istorie aparte. În 1994, când am jucat prima dată la Teatrul Naţional, în cea de-a doua reprezentaţie, spectacolul „Rivalii”, de Richard Brinsley Sheridan, în regia lui Horia Popescu, a trebuit ca în decurs de numai o săptămână să fiu dublură pentru actriţa Viviana Alivizache. Spectacolul „Rivalii” se afla în repertoriu deja de o lungă perioadă timp şi se juca cu casa închisă. Pentru a reuşi să intru rapid în pielea personajului, m-au ajutat mult Sandu Pintea, dar mai ales Rodica Popescu Bitănescu şi Tamara Buciuceanu. Amândouă au lucrat cu mine cot la cot. Practic, două mari actriţe m-au susţinut ca să mă integrez în spectacol. A fost ceva extraordinar şi de atunci am avut o relaţie deosebită cu Rodica Popescu Bitănescu şi, desigur, cu regretata actriţă Tamara Buciuceanu. Mi-a făcut o mare plăcere să o reîntâlnesc la „Gala umorului” şi să jucam împreună”, a spus Corina Dănilă.