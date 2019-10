Continuăm să dezvăluim „Adevăruri despre trecut”, la TVR 1

Din 2 octombrie, seria documentară „Adevăruri despre trecut” ne aduce poveşti nespuse încă şi noi mărturii despre viaţa omului de rând în comunism. Episoadele noului sezon se văd la TVR 1 miercuri, de la 22.30.

Din 2 octombrie revine cu un nou sezon seria de reportaje Adevăruri despre trecut! Miercurea, de la 22.30, vom afla poveşti nespuse încă şi mărturii despre viaţa omului de rând în comunism: gradul de înarmare a României în perioada comunistă, destinul Linei şi al Ghiorghinei, copii imperfecţi în perfecta lume comunistă (primul caz de naştere de siamezi despre care se auzea în România) sau monstruosul experiment al regimului comunist de dezvoltare a societăţii prin mutarea populaţiei de la sat în aşa-numitele „centre agro-industriale”. Mărturii în exclusivitate ale foştilor lucrători la canalul Dunăre-Marea Neagră, învăţământul la sat - cum s-a produs alfabetizarea în România şi cine au fost primii dascăli ai României moderne sau ce au însemnat căminele culturale din anii comunismului aflăm în noul sezon Adevăruri despre trecut.

„În al şaselea an de difuzare a Adevărurilor despre trecut ne aşteaptă sute de poveşti nespuse încă! Continuăm să mărturisim fără patimă despre viaţa omului de rând în comunism. Încremeniţi, printr-o macabră ironie, 50 de ani sub comunism, românii au fost nevoiţi să lase viaţa să curgă şi să-i târâie. Orice suferinţă are în ea plâns şi smerenie. Astăzi însă, supravieţuitorii povestesc în tihnă, sfătos şi simplu despre cum au învăţat să alunece pe spirala durerii”, Raluca Rogojină, producător şi realizator al seriei Adevăruri despre trecut de la TVR 1.

La Adevăruri despre trecut, în noul sezon, vorbim şi despre teroarea bărbaţilor români dinainte de ‘89: obligativitatea de a face armata! Despre cum dormeau, ce mâncau soldaţii, despre instrucţie şi comandanţi, duşul şi bromura din ceai, permisiile şi săritul gardului, muncile agricole şi munca pe şantiere, batalioanele disciplinare.

Alte ediţii ne vor reaminti/povesti despre ce au însemnat şcolile profesionale în regimul comunist, despre cum erau trataţi cei cu probleme psihice în epoca Ceauşescu sau cei care trebuia să pară a avea probleme psihice. Şi tot în noul sezon, vom găsi o ediţie dedicată tinerilor străini veniţi la studii în România în perioada comunistă, cei care au decis să rămână pentru a profesa în ţara noastră. Vom mai afla şi ce ştiau românii de pe cele două maluri ale Prutului unii despre ceilalţi în aceeaşi perioadă comunistă.

Istorici, foste autorităţi locale şi naţionale, scriitori, diplomaţi, regizori, sportivi, artişti, dar mai ales oameni de rând-trăitori ai unor vremuri despre care astăzi se ştie prea puţin îşi vor deschide sufletul în noua serie Adevăruri despre trecut de la TVR 1.

Echipa emisiunii:

Realizator şi producător: Raluca Rogojină

Realizatori: Roxana Tarhon, Carmen Bărbulescu, Raluca Bibiri, Iulian Foişor, Marian Voicu, Ştefania Ţene

Editor imagine: Ioana Cristea

Consultant de specialitate: Lavinia Betea

Noua serie Adevăruri despre trecut începe prin a povesti despre gradul de înarmare a României în perioada comunistă. Primul episod – „Ceauşescu, pacea şi minciuna", pe care îl putem viziona miercuri, 2 octombrie, de la 22.30, la TVR 1, vine cu informaţii în premieră despre implicarea şi sprijinul oferit de Nicolae Ceauşescu unor organizaţii teroriste.