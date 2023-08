Conference League: FCSB – CSKA 1948 Sofia 3-2, calificare cu emoții pentru bucureșteni, care au fost conduși cu 2-1

Echipa FCSB a învins joi seara, pe teren propriu, scor 3-2, formația bulgară CSKA 1948 Sofia, în manșa secundă a turului al doilea preliminar din Conference League. FCSB s-a calificat în turul al treilea, unde va înfrunta pe danezii de la Nordsjælland.

Pe Stadionul Arcul de Triumf, într-un meci fără spectatori, FCSB a avut un gol anulat în minutul 8, la Șut, pentru o poziție de ofsaid. Bucureștenii au trecut pe lângă gol în minutul 11, când Naumov a respins în bară la lovitura de cap a lui Compagno, dar au deschis scorul în minutul 27. Compagno a pasat excelent cu călcâiul pentru Florinel Coman, acesa a centrat în careu și Djokovic a marcat primul său gol pentru FCSB. În minutul 49 oaspeții au egalat prin Pedrinho. Daskalov a înscris și el în minutul 68 și oaspeții au preluat conducerea egalând scorul general. FCSB a mai avut un gol anulat în minutul 75, la Alexandru Băluță, pentru ofsaid. Însă, în minutul 82, Djokovic a reușit dubla înscriind superb, după o pasă a lui Alexandru Băluță. Scorul final, 3-2, a fost stabilit de Octavian Popescu, în minutul 90+1 și FCSB va juca împotriva echipei daneze Nordsjælland.

FCSB: Târnovanu - Crețu, Dawa, Haruț (Chiricheș 46), Radunovic - Șut, Djokovic, Olaru (Edjouma 88) – Miculescu (Cordea 37), Compagno (Al. Băluță 59), Fl. Coman (Octavian Popescu 46). ANTRENOR: Elias Charalambous

CSKA SOFIA: Naumov - Gurishta, Petrov, Helinton, Rapnouil - Daskalov, Umarboev (Thalis 46) – Rusev (Karagaren 65), Stoichkov (Vuțov 52), Pedrinho (Kirilov 79) – Kjartansson. ANTRENOR: Atanas Ribarski

Cartonașe galbene: Haruț 35, Dawa 45+4, Djokovic 57, Olaru 58, Târnovanu 85 / Daskalov 15, Gurishta 25, Viyachki 90+4

Arbitri: Juxhin Xhaja – Nertil Bregasi, Arber Pema - Emanuela Rusta (toți din Albania)

Damjan Djokovic, jucătorul echipei FCSB, crede că echipa sa trebuie să învețe să abordeze meciurile cu mai multă concentrare, pentru a nu mai avea căderi. Djokovic a fost autorul a două goluri în partida câștigată joi, pe teren propriu, 3-2 cu CSKA 1948 Sofia.

„Ne-am făcut noi jocul greu. Am intrat noi în jocul lor, nu ne-am mai făcut noi jocul nostru. Dar am dovedit că avem caracter, că suntem bărbați, am revenit și am câștigat. Noi trebuia să fim mai concentrați. Trebuie să fie o lectie, pentru că trebuie să fim mai bine mental. Nu se poate așa în Europa. Am avut emoții că aș putea lua roșu, dar nu am fost agresiv, adversarul a fost și el un actor bun, dar trebuie să fiu mai calm.

A fost un meci extrem de important pentru noi și ne bucurăm că ne-am calificat mai departe, dar acum începe greul. Vine și jocul cu CFR, un meci special pentru mine. Apoi jucăm cu o echipă din Danemarca, va fi dificil. Avem treabă de făcut! Imi pare rău pentru CFR că au fost eliminați. Dar noi avem cea mai talentată echipă din România și trebuie să știm să gestionăm jocul mai bine, mai ales în repriza secundă”, a declarat Damjan Djokovic.

Elias Charalambous, antrenorul echipei FCSB, știe că echipa sa trebuie să rezolve în perioada următoare aceste probleme de relaxare mentală care apar în timpul meciurilor. FCSB a învins joi seara, la București, scor 3-2, formația bulgară CSKA 1948 Sofia.

„Știam că va foarte greu. Dacă nu ești concentrat sută la sută, toate cele 90 de minute, poți păți și astfel de lucruri. Am fost un pic relaxați Am spus și ieri, unu la sută dacă ne vom relaxăm vom avea probleme,

Iar noi ne-am relaxat și puteam avea probleme. Am observat că sunt asemenea probleme, o să studiem ce se întâmplă, dar repet, trebuie să fim concentrați sută la sută. Relaxarea vine pe un fond mental, ai avut 1-0 în tur, ai 1-0 acum și tu nu mai ești la fel d concentrat. Jucătorii mei au avut însă atitudinea corectă și în final am reușit să ne calificăm. Despre Miculescu și Coman - o să avem o zi de recuperare mâine și vedem cum se simt. Vreau să felicit echipele calificate în cupele europene, Farul și Sepsi, e important pentru România”, a declarat Elias Charalambous.

Sursă foto; Agerpres