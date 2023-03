Orchestra Filarmonică din Rotterdam, în concert, împreună cu violonistul Gil Shaham

Săptămâna aceasta, TVR Cultural redifuzează concertele extraordinare susținute de Orchestra Filarmonică din Rotterdam, Orchestra de Cameră a Filarmonicii Germane din Bremen, Orchestra Filarmonică din Londra, Orchestra de Stat din Atena și Academy of St. Martin in the Fields.