Concert Wynton Marsalis şi Jazz at Lincoln Center Orchestra, de Crăciun, la TVR 1

Cel mai cunoscut trompetist contemporan, solistul şi compozitorul Wynton Marsalis, alături de Jazz at Lincoln Center Orchestra din New York, formată din 15 dintre cei mai buni instrumentişti ai momentului, ne aduc, luni seară, bucuria întâlnirii cu jazz-ul de mare clasă. TVR 1 difuzează, de la ora 23.30, concertul susţinut de aceştia cu prilejul Întâlnirilor JTI, în această vară, la Sala Mare a Palatului. Pe aceeaşi scenă au mai fost prezenţi, de-a lungul vremii, „monştri sacri” ai genului, ca Louis Armstrong sau Dizzy Gillespie, precum şi Chick Corea, Airto Moreira, Johnny Răducanu sau alte mari nume ale genului.

Sub îndrumarea directorului muzical Wynton Marsalis, Jazz at Lincoln Center Orchestra interpretează un repertoriu vast, inclusiv compoziţii şi aranjamente de Duke Ellington, Count Basie, Fletcher Henderson, Thelonious Monk, Mary Lou Williams, Dizzy Gillespie, Benny Goodman, Charles Mingus şi mulţi alţii. În spectacolul de luni seară, primul susţinut de Wynton Marsalis şi Jazz at Lincoln Center Orchestra în România, avem bucuria să ascultăm piese precum „Shout ‘Em, Aunt Tillie”, semnată de Duke Ellington & Irving Mills, „Jo Jo’s Mojo” a lui Marcus Printup (din Rock Chalk Suite), „Two-Three’s Adventure”, de Carlos Henriquez, „Big Fat Alice’s Blues” (Duke Ellington & Billy Strayhorn), „Just A-Slidin’” (Christopher Crenshaw, din The Fifties: A Prism), „Freedom Suite” (Sonny Rollins, aranjament Walter Blanding), „Encore: Knozz-Moe-King” (Wynton Marsalis).

Wynton Marsalis este recunocut la nivel internaţional ca muzician, compozitor, director de orchestră şi promotor al culturii americane. Este primul artist de jazz care a interpretat şi compus în toată gama, de la rădăcinile sale din New Orleans, până la jazz-ul modern. Creând şi interpretând cele mai diverse genuri, muzică pentru cvartete, dar şi pentru orchestre, pentru step, dar şi pentru balet, Wynton Marsalis a reuşit să extindă vocabularul jazz-ului. Creativitatea lui Wynton Marsalis a fost celebrată peste tot în lume. Printre altele, a câştigat Edison Award în Olanda, este membru de onoare al Conservatorului Academiei Regale Britanice de Muzică şi Cavaler al Legiunii de Onoare. Telespectatorii TVR 1 au avut bucuria de a se întâlni cu celebrul muzician în această toamnă, într-o ediţie de colecţie „Garantat 100%”.

foto: Luigi Beverelli - wyntonmarsalis.org; TVR