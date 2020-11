Concert extraordinar Paul Surugiu-Fuego, de Ziua Națională

TVR 2 vă invită la un spectacol special, susținut de Paul Surugiu-Fuego și invitații săi: „Doamne, ocrotește-i pe români!”. Pe 1 decembrie, de la ora 13:30.

România ar trebui să se afle în sufletele tuturor celor care simt și trăiesc românește și care, din păcate, uită să o arate sau încearcă să ascundă asta.

Nu e nimic peiorativ în a fi patriot și dacă am simți mai mulți că țara are nevoie de astfel de oameni, am putea îndrepta, măcar puțin, lucrurile, ducându-le într-o direcție mai bună. România înseamnă, în cele din urmă, sufletul nostru, pentru că oricât am renega asta, suntem una cu limba și cu spațiul în care ne-am născut, poate și de asta ar fi bine să ne aplecăm mai mult în interior, către noi, decât să uităm trecutul și să îmbrățișăm, cu fanatism, modernismul.

Astfel, de 1 decembrie, veți avea parte de un show altfel la TVR 2, de la ora 13.30.

De această dată, puteți urmări selecțiuni din concertul aniversar al lui Paul Surugiu-Fuego, de la Sala Palatului, în care artistul a celebrat România și cei 25 de ani de carieră artistică.

Concertul va fi unul captivant, o trecere prin mai multe tablouri artistice, cu șlagăre, dar și folclor autentic, din mai multe zone precum Banat, Moldova, Maramureș sau Ardeal. ​

Paul Surugiu - Fuego va fi alături de publicul său și va face, așa cum îi este specific, show, pe scenă urcând peste 80 de artiști, de la dansatori la invitați speciali.

Artistul va fi acompaniat de Orchestra Fraților Advahov din Chișinău, dar și de Angry Band.

De asemenea, veți vedea duete senzaționale alături de Irina Loghin, Mioara Velicu, Oana Lianu, dar și de Surorile Osoianu și Nicolae cu Isidor Glib, din Basarabia.

Va fi o sărbătoare a muzicii și a muncii unui om care-și dă mereu sufletul pe scenă, care iubește România şi care este, fără doar și poate, unul dintre cei mai iubiți și mai apreciați artiști români.

Foto: Ana Maria Halalai

Producătorul emisiunii: Codruța Prunariu

Program de difuzare:

TVR2: 1 DECEMBRIE 2020, ORA 13:30

TVR INTERNAŢIONAL: 1 DECEMBRIE 2020, ORA 23:00 (ORA ROMÂNIEI)

TVR MOLDOVA: 1 DECEMBRIE, ORA 20:50