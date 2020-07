Compozitoare premiată cu Oscar, autoarea muzicii pentru „Fantomele fiordului”

TVR 1 continuă difuzarea unuia dintre cele mai apreciate seriale din genul „Nordic noir" şi cea mai scumpă producţie de televiziune realizată vreodată în Islanda. Din 29 iulie, seria a doua „Fantomele fiordului”- de luni până joi, ora 22.00.

O echipă fantastică de muzicieni şi-a pus semnătura pe muzica serialului islandez Fantomele fiordului, pe care telespectatorii îl pot urmări în această perioadă la TVR 1. Tema muzicală a întregului serial, dar şi coloana sonoră a primului sezon au fost compuse de islandezul Jóhann Jóhannsson şi de compozitoarea şi violoncelista, de asemenea islandeză, Hildour Guðnadóttir.

Jóhann Jóhannsson, compozitorul temei şi al muzicii primului sezon, a fost primul islandez care a câştigat un Golden Globe, iar acest premiu i-a revenit pentru muzica din The Theory of Everything, povestea biografică a astrofizicianului Stephen Hawking. Împreună cu compozitoarea şi violoncelista Hildur Guðnadóttir, Jóhannsson a compus muzica pentru Fantomele fiordului (Trapped). Hildur Guðnadóttir, care de alfel şi interpretează la violoncel tema muzicală în serial, este cea care a câştigat cele mai importante premii pentru muzică de film în 2020, cu coloana sonoră a celebrului Joker.

La numai 37 de ani, Hildur Ingveldardóttir Guðnadóttir este o compozitoare şi muziciană islandeză cunoscută în întreaga lume în special pentru muzica pe care a compus-o pentru film şi televiziune - thriller-ul Sicario: Day of the Soldato (2018), dar mai ales miniseria Cernobîl, produsă de HBO şi pentru care a primit un Primetime Emmy Award, precum şi un Grammy.

Pentru muzica din cel mai recent succes cinematografic – Joker – compozitoarea islandeză a fost recompensată cu Oscar, Golden Globe, precum şi cu BAFTA Award, islandeza înregistrând de altfel o premieră: este prima compozitoare care a primit în acelaşi timp un Golden Globe şi un premiu BAFTA pentru cea mai bună muzică de film.

Cum continuă serialul Fantomele fiordului în sezonul al doilea

Plasată la trei ani după evenimentele din primul sezon, cea de-a doua serie Fantomele fiordului începe cu un puternic atac asupra ministrului Industriilor, în apropierea Parlamentului din Rejkjavik. Ea supravieţuieşte, dar atacatorul ei, în mod surprinzător, o persoană pe care ea o cunoaşte de mult timp – nu.

Andri Ólafsson, care a lucrat pentru poliţie în capitala Islandei de când viaţa lui de familie a fost distrusă în urmă cu trei ani, găseşte diverse flyere printre lucrurile care aparţineau victimei, ceea ce conduce la concluzia că aceasta avea legături cu grupul naţionalist de extremă dreaptă Ciocanul lui Thor. Acest grup plănuia un protest în partea de nord a ţării, de unde era şi atacatorul. Este şi zona din apropierea oraşului natal al lui Andri, acolo unde trebuie să se întoarcă pentru a se întâlni cu familia atacatorului şi unde îşi va continua investigaţia.

TVR 1 a inclus pentru prima dată în programul său un „Nordic noir”: este vorba despre cea mai scumpă producţie de televiziune realizată vreodată în Islanda - Fantomele fiordului (Trapped 2015-2019). Telespectatorii pot urmări cea de-a doua serie în continuarea primei, tot de luni până joi, ora 22.00.