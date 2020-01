Comoara templierilor - un nou episod al seriei "Lumi secrete"

Sâmbătă, 11 ianuarie, de la ora 17.00, la TVR 3 pornim într-o nouă aventură împreună cu arheologul Michael Arbuthnot. În acest episod, câutăm să aflăm misterul celei mai căutate comori care în timp a căpătat dimensiuni mitice.

Comoara templierilor (SECRET WORLDS – THE TRAIL OF THE TEMPLAR TREASURE, SUA, 2010)

În secolul al XII-lea, la Ierusalim, a fost creat un ordin monastic pentru a-i proteja pe pelerinii care veneau aici. Au fost încartiruiţi pe Muntele Templului, prin urmare, s-au numit Sărmanii soldaţi ai lui Cristos şi ai Templului lui Solomon sau cavalerii “templieri”. Au reprezentat unul dintre cele mai puternice ordine militare creştine, până să cadă victime persecuţiilor regelui Filip al IV-lea al Franţei şi papei Clement al V-lea, care au desfiinţat oficial ordinul în 1312.

Ordinul Cavalerilor Templieri a fost cel mai important din perioada Evului Mediu. Deși ordinul nu a supraviețuit mai mult de două secole, amprenta pe care templierii au lăsat-o în istorie a fost colosală. Au fost consideraţi primii bancheri din istorie, care au pus bazele unui sistem în urma căruia au strâns averi colosale.

Comoara Templieri a căpătat, în decursul timpului, accente mitice. Se vorbeşte despre faptul că în această fabuloasă comoară se aflau rămăşiţe ale Sfântului Graal sau ale lancei cu care a fost străpuns Iisus când se afla pe cruce. Evident, nicio sursă istorică nu confirmă aceste lucruri, dar comoara este, de secole, căutată de numeroși istorici și vânători de comori.

Arheologul Michael Arbuthnot pleacă în căutarea acestei comori prin locurile popularizate de Dan Brown în Codul lui Da Vinci: Ierusalim, Castelul Montsegur, precum şi catedrale şi palate zidite de templieri în Franţa, în Scoţia – la capela Rosslyn.