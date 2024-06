„Colonia”, un thriller inspirat de o poveste reală, miercuri, la TVR 1

Emma Watson, Daniel Bruhl, Michael Nyqvist dau viaţă unei poveşti pline de suspans plasată în Chile, anul 1973. Emma Watson (cunoscută pentru apariţiile în Harry Potter, Noah, The Bling Ring ) strălucește în fața camerei în primul ei rol principal într-un film destinat publicului matur. Premiera – la TVR 1, miercuri, 5 iunie, ora 22.00.

Thriller istoric din 2015, regizat de Florian Gallenberger, produs de Benjamin Herrmann, pe un scenariu de Torsten Wenzel și Gallenberger, filmul „Colonia” îi reuneşte în distribuţie pe englezoaica Emma Watson, germanul Daniel Brühl și suedezul Michael Nyqvist în rolurile principale. Filmul este plasat pe fondul loviturii de stat din Chile din 1973 și în contextul existenţei Colonia Dignidad, un cult notoriu din sudul statului Chile, condus de predicatorul german Paul Schäfer. „Colonia” este o coproducție internațională realizată de companii de film din Marea Britanie, Germania, Luxemburg și Franța.

Chile, 11 septembrie 1973. Sute de mii de oameni protestează pe străzile din Santiago împotriva generalului Pinochet, care preia puterea împotriva președintelui Salvador Allende. Printre demonstranți se numără Lena, care a aterizat în Chile cu o zi înainte (ea fiind stewardesă) și iubitul ei Daniel, fotograf, care locuiește în Santiago. Nenumărate persoane sunt arestate de serviciile secrete în haosul revoltei, printre care Daniel și Lena. Daniel este răpit în acea noapte şi dus într-o locație necunoscută.

După șocul inițial, Lena încearcă să afle ce s-a întâmplat cu Daniel. Însă colegii din grupul lui de studenți se ascund, iar ambasada Germaniei refuză să le dea vreun ajutor. La Amnesty International aude pentru prima dată despre faimoasa Colonia Dignidad, o sectă germană, organizată sub forma unei insule în sudul statului Chile, care are legături strânse cu serviciile secrete. Se zvoneşte că prizonierii sunt torturați pe terenul Colonia, iar Daniel este probabil prins şi ținut acolo.

Rămasă complet singură, Lena decide să se alăture cultului misterios și astfel să-l regăsească pe Daniel. Curând însă, ea realizează în ce situație fără speranță se afla, pentru că nimeni nu a reușit vreodată să scape din Colonia...

Emma Watson (cunoscută publicului pentru rolurile din Harry Potter, Noah, The Bling Ring) strălucește în fața camerei în primul ei rol principal pentru publicul matur. I se alătură Daniel Brühl (nominalizare la Globul de Aur® pentru Rush, Inglourious Bastards, Me And Kaminski) și Michael Nyqvist (cunoscut din trilogia Millenium - Orbire, Damnare, Iertare, John Wick) în rolul liderului cultului - Paul Schäfer.

„Cu mare admirație”, spune producătorul Benjamin Herrmann, „ne uităm la thriller-ele anilor '70, The Three Days Of The Condor sau The Incorrectables, care au reușit să includă preocupările serioase în thrillere extrem de interesante. 40 de ani mai târziu, acest lucru pare să fie din nou posibil: Argo și The Imitation Game sunt exemple de filme care își iau publicul în serios și încă (sau tocmai din această cauză) îl captivează. Cu Colonia Dignidad ne-am dorit să realizăm exact asta.”

Colonia Dignidad era o tabără închisă, chiar ermetică, situată la 300 de kilometri sud de Santiago de Chile. Fondată în 1961 de predicatorul german Paul Schäfer și adepții săi, Colonia Dignidad a existat timp de aproape patru decenii sub domnia, mai exact teroarea acestui predicator. Locuitorii din Colonia Dignidad au fost ținuți captivi într-un stat dictatorial, în cadrul căruia au trăit conform regulilor autocratice ale lui Schäfer. Construită inițial ca un „sat model german” și sub o mască a carității dedicate populației rurale chiliene, Colonia Dignidad s-a dezvoltat într-o mare putere economică și a devenit una dintre cele mai mari companii agricole din Chile. Doar câteva persoane au reușit să evadeze din Colonia de-a lungul deceniilor, cei mai mulți au fost prinși și aduși înapoi, uneori cu ajutorul ambasadei germane, care a menținut legături strânse cu Schäfer.

Cu toate acestea, odată cu lovitura militară a generalului Augusto Pinochet din 1973, a început un capitol și mai întunecat: datorită legăturii strânse cu serviciul secret al lui Pinochet, DINA, Schäfer a pus colonia la dispoziția dictaturii ca lagăr de tortură, a produs arme, gaze otrăvitoare și chiar uraniu îmbogăţit. Primele relatări din mass-media au șocat lumea la sfârșitul anilor 1970, dar nu au avut consecințe pentru Colonia o lungă perioadă de timp. Abia după abdicarea lui Pinochet în 1990, autoritățile care răspund de aplicarea legii au devenit active. Schäfer a fugit în Argentina și a fost arestat acolo în 2004. În cele din urmă, a fost condamnat în Chile la un total de 33 de ani de închisoare pentru mai multe abuzuri asupra copiilor. A murit în închisoarea din Santiago în 2010. Membrii Colonia Dignidad, care, de atunci, a fost redenumită Villa Baviera, încearcă un nou început.

Filmările pentru „Colonia” (COLONIA – Germania, Franţa, Regatul Unit, 2015) au avut loc în Germania, și Argentina. „Colonia” a avut premiera mondială la Festivalul Internațional de Film de la Toronto în 2015, în secțiunea Prezentări speciale. Filmul a fost lansat în în 2016 în Germania, în Regatul Unit şi în Franța.

Colonia (COLONIA – Germania, Franţa, Regatul Unit, 2015) - la TVR 1, miercuri, 5 iunie, ora 22.00.

Regia: Florian Gallenberger

Cu: Emma Watson, Daniel Bruhl, Michael Nyqvist, Vicky Krieps