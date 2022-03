CM de patinaj artistic la TVR 2. Reprezentanta României pe locul 18

Julia Sauter, reprezentanta României la Campionatul Mondial de patinaj artistic de la Montpellier 2022, a încheiat pe locul 18 în ierarhia finală, cu 170,31 puncte, reușind să urce o treaptă după programul scurt. Programul transmisiunilor de weekend la TVR 2.

Sportiva în vârstă de 24 de ani, pregătită de antrenorul Marius Negrea, a reușit astfel cea mai bună clasare a sa la Mondiale, după ce în 2019 a ocupat locul 29. La Europene, cel mai bun rezultat al său este locul 14, obţinut în 2019, ultimul an în care a participat la o competiţie de acest nivel.

„Suntem foarte bucuroși că nu am muncit degeaba și sunt mândru de ceea ce noi am realizat prin forțe proprii. După un sezon lung, de nouă competiții international, am fost chiar în vârf de formă la acest Campionat Mondial. A fost destul de greu, mai ales la programul scurt și o concentrare mare pentru a putea prinde finala. Trebuia să avem un program foarte bun, spre perfect. Am reușit să dăm 95% din capacitate. A fost foarte bine. Trebuia și un pic de noroc ca adversarele mai bine cotate să greșească. La programul liber a fost o plăcere, o bucurie, pentru că Julia este o specialistă a programului liber. Aici și-a făcut toată gama de cinci triple reușite, doar o ezitare la un dublu axel, apoi un al doilea dublu axel reușit. Punctul de forță al acestui rezultat este acea combinație de două sărituri triple, pentru prima oară reușită la programul scurt și cele două linii de pași de nivel 4, atât la programul scurt, cât și la programul liber, care ne-au adus puncte importante, ținând cont că o secvență de pași de nivel 4 are 3,9 puncte iar un dublu axel doar 3,3. Așa de mare este importanța acestor elemente. De aceea suntem foarte mulțumiți. Mai lipsea puțin și puteam fi chiar pe locul 17, dar se spune că nemulțumitului i se ia darul (rade)... E foarte bine ce am realizat până acum!”, a spus antrenorul Marius Negrea.

Campionatul Mondial de patinaj artistic Montpellier 2022 se vede în direct la TVR 2. Programul de weekend este următorul:

Sâmbătă, 26 martie

20:00 Proba dans - Program liber+Ceremonie

Comentator: Alina Alexoi. Transmisiune directa Montpellier

04:25 Campionatul Mondial de patinaj artistic Montpellier

Duminică, 27 martie

15:30 *Gala laureatilor

Comentator: Alina Alexoi. Transmisiune directă Montpellier

00:20 *Gala laureaţilor (R)