„Clanul Kennedy: după Camelot” şi „În numele legii”, seriale noi la TVR

Primăvara aceasta, TVR a pregătit telespectatorilor seriale în premieră, cu acţiune din plin şi subiecte dramatice care au influenţat istoria. „Clanul Kennedy: dupa Camelot”, la TVR 1 şi „În numele legii”, la TVR 2, sunt momente perfecte de relaxare.

Vă mai amintiţi că în serialul „Friends” (1994), personajul interpretat de Matthew Perry, Chandler Bing, le spunea femeilor că el este un „Kennedy” pentru a le cuceri? De data aceasta, Matthew Perry „intră în pielea” lui Ted Kennedy, în serialul „Clanul Kennedy: după Camelot” (The Kennedy s: After Camelot - SUA, 2017), difuzat din 27 martie, de luni până joi, de la ora 18:00, la TVR 1.

Cunoscut și ca „The Kennedys: Decline and Fall”, miniseria americană de televiziune lansată în 2017 „Clanul Kennedy: după Camelot” este bazată pe bestseller-ul New York Times „După Camelot: o istorie personală a familiei Kennedy din 1968 până în prezent”, de J. Randy Taraborrelli. Continuare a miniseriei din 2011, „The Kennedys”, „Clanul Kennedy: după Camelot” reunește actori cunoscuţi pentru a realiza un portret intim al acestei familii emblematice. Katie Holmes și-a reluat rolul ca Jacqueline Kennedy Onassis, în timp ce Matthew Perry joacă rolul lui Ted Kennedy.

„Familia Kennedy: După Camelot” este sequel-ul mini-seriei câștigătoare a premiului Emmy, ”The Kennedys”, o privire atentă asupra celor care au purtat numele Kennedy – și a așteptărilor istoriei. Miniseria urmăreşte saga familiei după asasinarea lui John și Robert Kennedy. Pentru a-și păstra copiii în siguranță, Jackie sfidează opinia publică și se căsătorește cu magnatul grec Aristotel Onassis (Alexander Siddig). Fiul ei, John F. Kennedy Jr., se chinuie cu școala, munca și propria identitate. Ted Kennedy, presat să-și înlocuiască fratele căzut și să continue moștenirea lui „Camelot” candidând la Casa Albă, ajunge la alcoolism și infidelitate. Familia Kennedy este aproape zdrobită când accidentul de mașină al lui Ted, de la Chappaquiddick, a dus la moartea însoțitoarei sale. Jackie se întoarce din Grecia, în ciuda obiecţiilor lui Aristotel Onassis.

Chiar dacă au fost colegi de platou pentru prima dată, Katie Holmes a mărturisit că şi-ar fi dorit să-l întâlnească pe actorul Matthew Perry când acesta filma pentru „Friends”.

„Eram un mare fan „Friends” și îmi amintesc că am fost aici, în L.A., pentru o audiție și am făcut un tur al Studioului Warner Brothers”, a povestit Katie Holmes. Am văzut şi locul unde se filma serialul „Friends” şi am sperat să întâlnesc pe cineva din distribuţie, dar nu a ieşit nimeni”.

- „Ce nepotrivire...”, a spus Matthew Perry. „Dacă aș fi știut că ești acolo, aș fi ieşit să te întâmpin”, a glumit actorul.

La TVR 2, iubitorii serialelor de acţiune pot urmări, de luni până vineri, de la ora 23:00, cel de-al cincilea sezon al serialului „În numele legii” (Line of duty – Regatul Unit, 2019).

Cu o naraţiune sofisticată în care evenimente se împletesc şi se derulează în paralel cu flashback-uri, serialul britanic „În numele legii” este o adevărată provocare pentru pasionaţii producţiilor de acţiune. Dacă primele patru sezoane ale serialului, difuzate la TVR 2 în anul 2018, s-au bazat mai mult pe acţiune, sezonul cu numărul cinci le oferă telespectatorilor un joc psihologic mai provocator, cu personaje versatile, situații complexe și întorsături întortocheate ale naraţiunii, care subliniază linia uneori subţire dintre polițiști și delincvenţi.

Detectivii Steve Arnott şi Kate Fleming sunt membrii unei brigăzi speciale a poliţiei britanice: AC-12, o unitate de elită, a cărei misiune este lupta anticorupţie. Coordonată de inspectorul-şef Ted Hastings, unitatea investighează infracţiuni majore şi cazuri de corupţie în interiorul poliţiei, punându-i pe detectivi în situaţia dificilă de a-şi ancheta propriii colegi. În cel de-al cincilea sezon, inspectorul-şef Ted Hastings (Adrian Dunbar) şi echipa sa formată din Kate Fleming (Vicky McClure) și Steve Arnott (Martin Compston) investighează un grup de crimă organizată despre care se bănuieşte că ar avea legătură cu un ofițer sub acoperire dispărut, John Corbett (Stephen Graham).