Cine sunt protagoniștii emisiunii #NuExistaNuSePoate!

Luni, 12 octombrie, două mari doamne vin în premieră absolută la TVR 2! Sunt femei speciale, puternice şi vedete admirate de publicul larg. Prima se numește Victoria, vine din Spania şi este protagonista serialului difuzat în premieră, de la ora 16:05, „Iubirea unei doamne”. De la ora 17:55, Andreea Marin dă startul așteptatei emisiuni „Nu există nu se poate”.

Pe mulți dintre noi, evenimentele trăite în prezent ne fac să privim cu nesiguranță spre lumea în care trăim. Dincolo de idealuri personale, de multe ori suntem luați de val, fiind prea greu să ne împotrivim normelor. Exista însă și oameni care, cu imaginație, voință și insistența de a crede în ideile lor știu și pot să rupa ritmul. Andreea Marin îi va aduce de astăzi în fața telespectatorilor pe aceia care au spus, indiferent de domeniul pe care l-au ales, „Nu există nu se poate!”. Mesajul lor puternic va fi cunoscut în emisiunea TVR 2, #NuExistaNuSePoate!, de luni până joi, de la ora 17:55, într-un dialog spumos, o poveste-inspirație care poate schimba viața telespectatorilor.

Cine sunt invitații Andreei Marin? Sunt oameni normali, în care ne putem regăsi, care au însă un strop de nebunie ce îi scoate din anonimat. Sunt cei care au învățat că nu există „Nu” și care „Pot”, când alții renunță. „Oameni care știu sigur că nu se vor îndepărta de valorile lor, pentru că bate altfel vântul pentru un timp. Le vor reinventa, se vor adapta, dar nu le vor tradă. Valorile, educația, tradiția, familia, lumea lor în care pot face un pas înainte, toate sunt baza dezvoltării lor pe mai departe, fie că e soare sau cer umbrit de nori. Protagoniștii noștri nu s-au născut cu o sclipire de geniu, dar simt că au venit aici, printre noi, cu un scop înalt: să lase ceva în urmă. Oamenii potriviți la locul potrivit. Atunci când pentru restul lumii răspunsul este „nu”, pentru ei , „Nu există nu se poate!””, a spus Andreea Marin.

Dialogul cu invitații va fi un prilej de a-i pune pe telespectatori în legătură cu ei, de a clădi campanii sociale, de a transmite mesaje puternice, de a găsi soluții negăsite înca în practică și de a face educație. „Avem nevoie de ei. Acum, mai mult ca oricând. Un dialog spumos, reușit, o poveste-inspirație poate schimba viata unui telespectator. Eu am fost, odinioară, omul din audiență a cărui viață s-a schimbat ireversibil astfel. Sunt cuvinte pe care nu le-am mai uitat. Care m-au ghidat, care au avut un ecou atat de puternic în mine, încât apoi nu am schimbat doar propria viată, dar am dat mai departe către mii de alte destine pe care munca mea le-a atins. Adeseori, dau mâna cu oameni care nu am știut ca există. Si care îmi spun: “fără să stii, mi-ai schimbat cândva viața”. Cel mai frumos raspuns care mi-a fost adresat: “asa am hotarat sa schimb si eu viata altora””, a adăugat vedeta.

Difuzat în premieră în România, la TVR 2, serialul „Iubirea unei doamne” (La senora-Spania 2008-2010) cu Adriana Ugarte, Rodolfo Sancho și Roberto Enriquez în rolurile principale debutează din 12 octombrie. De luni până vineri, de la 16.05, telespectatorii vor urmări povestea Victoriei, o femeie frumoasă şi puternică, cu idei progresiste pentru societatea în care trăieşte. Serialul a adus televiziunii naţionale din Spania, TVE, recorduri de audienţă. Succesul a fost înregistrat şi pe continentele unde a fost difuzat de postul TVE Internaţional, precum şi la numeroase alte televiziuni din America Latină sau Europa.