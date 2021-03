Cele mai importante competiții sportive la TVR

Sportul este rege la TVR! Timp de aproape două săptămâni, telespectatorii vor putea urmări pe TVR 1 și TVR 2 meciurile Campionatului European de Fotbal Under-21, Campionatul Mondial de patinaj artistic de la Stockholm, dar și meciurile din etapele 13 şi 14 din campionatul național feminin de handbal Liga Florilor, respectiv etapa 19 a campionatului masculin Liga Zimbrilor.

Tricolorii pregătiți de Adrian Mutu vor juca cu Germania, Ţările de Jos și Ungaria la turneul final al CE de Fotbal EURO U21, găzduit de Ungaria și Slovenia în perioada 24 - 31 martie, iar meciurile din faza grupelor se vor transmite atât la TVR 1 cât și pe TVR 2. Amânarea Campionatului European din 2020 a determinat UEFA să modifice sistemul de desfășurare a competiției U21. Astfel, faza grupelor are loc în perioada 24-31 martie, iar faza finală între 31 mai și 6 iunie. In grupa A, tricolorii se vor duela zilele următoare la Budapesta cu Germania, Țările de Jos și Ungaria. Până atunci, tinerii se antrenează în cantonamentul de la Buftea, unde selecționerul i-a convocat pe jucătorii care activeaza in campionatul intern, cei din strainatate urmand sa se alature lotului in Ungaria.

Toate partidele din faza grupelor se vor difuza în direct și în exclusivitate la TVR 1, dar și la TVR 2. De altfel, cel puțin până la finalul anului 2022, toate meciurile disputate de Naționala de tineret vor putea fi văzute la TVR, conform parteneriatului semnat de Televiziunea Română cu Federația Română de Fotbal.

Artiștii gheții se întorc la TVR 2 între 24-28 martie. Cei mai în vogă sportivi ai lumii și-au dat întâlnire la Stockholm pentru Campionatul Mondial de patinaj artistic. După un an în care s-au anulat toate competițiile de patinaj artistic, Campionatul Mondial de la Stockholm e locul de întâlnire al celor mai buni patinatori ai lumii. Vedete ale acestei discipline vor concura în direct la TVR 2 în Globe Arena, care va deveni pentru o săptămână scenă pentru cei mai artiști dintre sportivii gheții. Medaliați olimpici și mondiali, campioni ai continentelor își vor disputa medaliile cu gândul la Jocurile Olimpice de iarnă de anul viitor, de la Beijing.

Săptămâna viitoare handbalul autohton se mută în Maramureș. Baia Mare va găzdui etapa a 19-a din Liga Zimbrilor și runda a 13-a din Liga Florilor Mol.

După dubla cu Kosovo, handbalul masculin românesc a rămas dator fanilor și sperăm ca meciurile de marți, 23 martie, să ofere nu numai suspans, dar și un spectacol de calitate. Capul de afiș al rundei aduce față în față primele două clasate: Dinamo și Potaissa Turda, un meci pe care, dacă bucureștenii îl câștigă, se desprind la 8 puncte (alb-roșii au și un meci restant cu CSU Suceava) și, în proporție de 90%, sunt campioni. La fel de puternic este și meciul de la TVR 2, dintre Dobrogea Sud și CSM București, echipe clasate pe locurile 3 și 4, un duel în care trupa Primăriei Capitalei nu are decât varianta victoriei, pentru a spera la podium în acest sezon. Cu siguranță, însă, cel mai important adversar pentru cele patru rivale este... covidul, absențele din cele patru echipe putând fi decisive în meciurile de săptămâna viitoare.

Întrecerea fetelor, meciul dintre Minaur și Gloria Buzău este și o ultimă verificare pentru trupa din nordul țării, înaintea sfertului de finală din EHL. Este un duel foarte important în lupta pentru podium, maramureșencele fiind pe locul 2 în campionat, în timp ce Gloria pe 4 (despărțite de doar 3 puncte). CSM Bucuresti, liderul campionatului și recent calificată în sferturile Champions League este favorită în meciul cu SCM Craiova. Oltencele pregătite de fostul selecționer Bogdan Burcea, chiar dacă sunt pe locul 10, sunt capabile însă de mari surprize (etapa trecută reușind o victorie mare în fața brăilencelor). Bucureștencele au însă o mare problemă - în această săptămână nu au putut conta pe multe jucătoare angrenate în calificările olimpice, dar nici pe antrenorul Adi Vasile (selecționerul României), prezent în weekend cu tricolorele în turneul preolimpic de la Podgorica.

Programul partidelor:

23.03, Marti ora 18:25 Handbal Masculin Liga Zimbrilor etapa 19 - Dinamo Bucuresti - Potaissa Turda (TVR 1)

23.03 Marti ora 15:50 Handbal Masculin Liga Zimbrilor etapa 19 Dobrogea Sud - CSM Bucuresti (TVR 2)

24.03 Miercuri ora 16:00 Handbal Feminin Liga Florilor MOL etapa 13 Minaur Baia Mare - Gloria Buzau (TVR 2)

25.03 Joi ora 16:00 Handbal Feminin Liga Florilor MOL etapa 13 CSM Bucuresti - SCM Craiova (TVR 2)

30.03 Marti ora 16:00 Handbal Feminin Liga Florilor MOL etapa 14 Gloria Buzau - Gloria Bistrita (TVR 2)

31.03 Miercuri ora 16:00 Handbal Feminin Liga Florilor MOL etapa 14 HC Zalau - Rapid Bucuresti (TVR 2)