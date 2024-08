Top 10 cele mai faimoase pisici de pe Instagram. De ce sunt felinele reginele Internetului

Cu 4,5 milioane de urmăritori, Nala este cea mai faimoasă pisică de pe Instagram. Pe TikTok, 33 milioane de internauți o admiră pe Little Puff, o pisică de Angora cu ochi albaștri, protagonista numeroaselor clipuri amuzante.

De ce ne plac atât de mult fotografiile, clipurile și meme-urile cu pisici? Pe scurt, pentru că ne scad nivelurile de anxietate și stres, nu ne aduc în conflict cu alți oameni și pentru că micile feline sunt parte din familiile multora dintre noi. Răspunsurile apar într-un studiu al Universității din Leeds, din 2022, citat de BBC.

Trei motive pentru care pisicile sunt vedete pe Internet

Pe rețeaua TikTok, în anul 2023, filmările publicate sub hastag-ul „#cat” („pisică”) au adunat peste 500 de miliarde de vizualizări, iar pe Instagram, la o căutare în august 2024, tag-ul „#cat” adună aproape 300 milioane de postări, în timp ce tag-urile „#catlife” („viață de pisică”) ori „#catlovers” („iubitori de pisici”) au, fiecare, aproape 50 milioane de postări dedicate.

Cercetătorii arată că sunt trei motive pentru care pisicile au devenit virale pe rețelele de socializare: clipurile cu pisici făcând diverse năzbâtii ne provoacă sentimente de bucurie și/sau de surpriză, sunt ușor de înțeles de un număr foarte mare de oameni, neavând un caracter controversat, iar numărul celor care au cel puțin o pisică este extrem de ridicat. De exemplu, în România, în 48 la sută dintre gospodării trăiește cel puțin o pisică, potrivit Federaţiei Naţionale pentru Protecţia Animalelor (FNPA).

În prezent, vedeta absolută a TikTok-ului este That Little Puff, o pisică de Angora care are peste 33 milioane de urmăritori, iar pe Instagram, 2,6 milioane de urmăritori. O altă pisică celebră pe Internet a fost și Grumpy Cat, care s-a bucurat de faimă între 2012 și 2019, anul în care felina a murit. Contul ei de Instagram are peste 2,5 milioane de urmăritori.

Little Puff a devenit duh. Foto: Instagram That Little Puff

Cea mai bătrână pisică din lume este Flossie, care a împlinit anul acesta 29 de ani. Este o calico din Londra, foarte prietenoasă cu oricine, care a fost salvată dintr-un adăpost, a povestit stăpâna ei, Vicki Green, pentru The Guardian.

Ziua Internațională a Pisicii este celebrată în 8 august.

Top 10 pisici faimoase în spațiul virtual

Pubity a realizat un clasament al celor mai populare vedete-pisici de pe Instagram:

Cu 4,5 milioane de urmăritori, Nala a intrat în Cartea Recordurilor în 2019. Frumoasa felină a fost adoptată dintr-un adăpost când avea doar patru luni.

Foto: Instagram Nala the Cat

***

Venus este o pisicuță calico, celebră pentru faptul că are jumătate din față portocalie, iar cealaltă jumătate, neagră. Alături de ea, sunt și prietenii ei - Halo, Tater Tot, Roo și Ginger. Ea are în prezent 2,2 milioane de urmăritori.

Foto: Instagram Venustwofacecat

***

În top se află și Lil Bub, care a murit în anul 2019. Ea era celebră pentru fața ei unică, ce le aducea aminte internauților de fața unui mops. Contul este urmărit în continuare de 2,4 milioane de oameni, acolo fiind promovate numeroase cauze umanitare.

Foto: Instagram Lil Bub

***

Coby este un pisoi alb cu ochi albaștri, British Shorthair, vedetă în Statele Unite. Portretul său i-a fost zugrăvit în revista Time, People, Buzzfeed, dar și The Telegraph, Daily Mail și Huffington Post. Coby are 1,8 milioane de urmăritori.

Foto: Instagram Coby

***

Princess Cheeto este o fetiță de șapte ani, a cărei mâncare preferată este somonul. Apare în numeroase proiecte artistice, fiind muza fotografului Hugo Martinez, din New York. Ea are peste 171.000 de urmăritori.

Foto: Instagram Princess Cheeto

***

White Coffee Cat, care se bucură de admirația a peste 2,2 milioane de internauți, este un motan de nouă ani, care a supraviețuit cancerului. Este fratele lui Smoothie, o altă senzație felină pe Instagram.

Foto: Instagram White Coffee Cat

***

Smoothie the Cat este considerată de internauți una dintre cele mai fotogenice pisici din spațiul virtual. Contul ei are 2,3 milioane de urmăritori. Din 2022, stăpânii ei au anunțat că Smoothie este într-o pauză de social media. Mai multe imagini au fost încărcate, însă, pe contul fratelui ei. Anul acesta, împlinește 10 ani.

Foto: Instagram Smoothie the Cat

***

Richard Kitty, admirat peste 119.000 de urmăritori, a fost salvat dintr-un adăpost din Los Angeles în 2012, când avea doi ani. A murit în ianuarie 2024. A devenit celebru în spațiul virtual pentru că are un ochi albastru și unul verde.

Foto: Instagram Richard Kitty

***

Cole și Marmelade sunt doi pisoi celebri pe Internet din 2012. Cole, pisoiul negru, a murit, însă Marmalade are acum noi prieteni de joacă. Contul lor are 709.000 de urmăritori și derulează frecvent campanii de informare despre feline și postează anunțuri de adopții.

Foto: Instagram Pubity

***

Pudge este o fetiță calico, a cărei față turtită aduce a buldog. Pudge a împlinit la începutul lunii iulie 14 ani. Ea are 627.000 de urmăritori pe Instagram.

Foto: Instagram Pudge

Sursă foto principală: Shutterstock / iantik