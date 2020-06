„Cel mai drag inimii mele era Octavian Cotescu!”

„Cu mare bucurie vă spun că am și eu la mine, în Germania, acest DVD, cu filmul Operaţiunea Monstrul . Mă voi uita și eu împreună cu dumneavoastră”, promite actorul Ovidiu Schumacher, pe care îl vedem pe 27 mai, de la ora 21.10, la TVR 1 în Operaţiunea Monstrul.

Colegii şi prietenii îi spun Schumi. La fel s-a prezentat şi când am luat legătura pentru a-i solicita un interviu. Actorul Ovidiu Schumacher a a jucat în nu mai puţin de 40 de filme, de la BD intră în acţiune (1970), până la Felix şi Otilia (1972), Dincolo de nisipuri (1974), Iarba verde de acasă (1977), Profetul, aurul si ardelenii (1978), Primăvara bobocilor (1987), Cocoşul decapitat (2008), Zâmbet de soare (1988), Drumul oaselor (1980), Faleze de nisip (1983), Ştefan Luchian (1981), De ce trag clopotele, Mitică?(1981), Tănase Scatiu (1976), dar şi în mai recentul La drum cu tata (2016). Tot pe Ovidiu Schumacher ni-l reamintim în rolul scriitorului din celebrul film al regzorului Manole Marcus, Operaţiunea Monstrul, peliculă pe care TVR 1 o difuzează sâmbătă, 27 iunie, la ora 21.10 şi despre care ne povesteşte în interviul de mai jos.

Ovidiu Schumacher este absolvent al Institutului de Artă Teatrală şi Cinematografică "I.L.Caragiale" (promoţia 1965). A fost actor la Teatrul Bulandra și asistent universitar la I.A.T.C., clasa profesorului Octavian Cotescu. În 1990 pleacă în Germania, unde joacă în filme și este cadru didactic universitar la Institutul de Artă Teatrală Athanor. Aici lucrează din 1995 împreună cu regizorul David Esrig, cel care a înfiinţat Athanor Academie din Passau.

După cum ştiţi poate, sâmbătă seară, TVR 1 difuzează film românesc, iar sâmbăta aceasta va fi difuzat filmul Operaţiunea Monstrul, în care dumneavoastră sunteţi Scriitorul. Ne puteţi povesti, vă rugăm, care era atmosfera pe “asa zisele” platouri (producţia s-a filmat mai mult afară) unde s-a filmat Operaţiunea Monstrul?

O. S.: Mă bucur foarte tare că TVR 1 difuzează Operaţiunea Monstrul (1976), pentru că de acest film mă leagă amintiri absolut extraordinare. Atmosfera la filmări era una prietenească. În Operaţiunea Monstrul nu vorbim despre platou de filmare, pentru că am filmat mai mult afară: pe un ponton mişcător, care se plimba în jurul Vilei 23, în Deltă. Era o echipă foarte mică, după cum ştiţi, distribuţia e restrânsă, dar era, de fapt, o familie foarte mare, condusă de Manole Marcus, care lucra în echipă, încă din studenţie, cu operatorii Sandu Presureanu şi Gheorghe Vişan... Sunt operatorii cu care am colaborat şi la Felix şi Otilia (filmul regizat de Iulian Mihu în 1972). Aşadar, era o atmosferă prietenească la filmări, atât în Deltă, cât şi pe bucăţile care au fost filmate în interior (cadrele filmate în cort) şi care au avut loc în Bucureşti, la Casa Scriitorilor, la Mogoşoaia. Celebra secvenţă cu bicicleta galbenă, o s-o vedeţi sâmbătă seară, a fost filmată la Mogoşoaia, noaptea. La Mogoşoaia trebuia să apară peşte proaspăt în fiecare zi, prin urmare, în fiecare noapte venea din Deltă... peşte proaspăt.

Cu care dintre actorii din film aţi avut o relaţie mai apropiată? Puteţi să ne spuneţi câteva lucruri despre interacţiunea cu Toma Caragiu, Octavian Cotescu, Marin Moraru pe platourile de filmare şi în afara lor, dacă a existat?

O. S.: Sigur că în această combinaţie – Toma, Marinuş, Octavian – cel mai drag inimii mele era Octavian Cotescu. Cu Octavian Cotescu am lucrat ani de zile la facultate – am avut două promoţii pe care le-am coordonat împreună. Ne leagă nu numai această prietenie, nu numai această colaborare la institut, Octavian Cotescu şi Valeria Seciu sunt şi naşii fetelor mele. Aşa că relaţia noastră a fost mult mai apropiată, mai directă. Din păcate, Toma ne-a părăsit foarte repede. Am rămas în legătură cu Marin, pe care l-am prins şi în Germania de câteva ori, la Athanor Academie, unde a lucrat cu David Esrig, unde am ajuns şi eu să lucrez mai târziu.

Ce lucruri au scăpat cenzurii în film? Vă amintiţi vreo scenă, vreo replică, vreo bucată din film care a fost scoasă?

O. S.: Nu îmi amintesc de nicio scenă să fi fost cenzurată. E posibil să fi fost, la montaj poate, şi eu nu am ştiut. În orice caz, scenaristul filmului, Titus Popovici, era, prin prezenţa lui, o cenzură în sine... Cenzura nu prea avea ce să îi spună lui Titus Popovici, pentru că filmul a fost atât de bine tricotat... că nimeni nu a putut să se supere, deşi aluziile erau clare, evidente, la ce nivel se purtau discuţiile.

Din '95, lucraţi cu regizorul David Esrig la Institutul de Actorie (Athanor Academie) din Passau. E vreo diferenţă să lucraţi cu studenţi la actorie din Germania faţă de studenţii români la actorie?

O. S.: Singura diferență între lucrul cu studenții la actorie din Germania sau din România este limba, aici e o altă limbă, limba germană. Eh, studenții germani sunt ceva mai serioși, mai puțin deschiși la a face greșeli. Ceea ce este o mare greșeală în teatru: în teatru trebuie să riști, ca să poți să găsești nuanța potrivită. Altfel, mergi puțin... pe teren uscat.

Aveţi în prezent proiecte în România sau aveţi în plan să filmaţi în România?

O. S.: Nu, nu am niciun proiect în România în prezent. Filmările întotdeauna vin nu de la actori, ci de la regizori sau de la producători, deci n-am deocamdată absolut niciun fel de idee dacă se va întâmpla sau se va mai întâmpla așa ceva cândva... o să vedem. Poate da, poate nu... sperăm.

Ce vă lipseşte din România în Germania?

O. S.: Dacă vă uitați puțin în spatele meu, veți vedea că nu-mi lipsește. Am o colecție de icoane pe sticlă superbă, jumătate am cumpărat-o la Munchen și pe cealaltă jumătate am pictat-o singur. Așa că sunt acasă în România, chiar dacă sunt în Munchen.

Şi fiica dumneavoastră Anna... e tot actriţă. În ce fel aţi influenţat drumul ei către actorie?

O. S.: Da, fiica mea, Anna, este actriță, a jucat în Hackerville, difuzat de HBO. Eu nu am sfătuit-o să facă actorie. Dimpotrivă, am încercat să-i deturnez elanul, dar nu s-a putut: ea a vrut, a făcut – mă bucur, nu e ușor, e chiar uneori foarte greu, dar peste tot este același lucru, în profesia asta nu poți să planifici nimic. Dar lucrează, e bine... Nu a fost dorința mea cea mai arzătoare să fie actriță. Dar asta s-a întâmplat – foarte bine!

Ovidiu Schumacher împreună cu fiicele lui - Maria (pictoriţă) şi Anna (actriţă)

Vă rugăm să transmiteţi un mesaj pentru telespectatori, care în această vară pot vedea sau revedea mari filme ale cinematografiei româneşti la TVR 1.

O. S.: Aș avea o mică surpriză pentru cei care se vor uita sâmbătă, pe 27 iunie, la TVR 1: pentru sâmbătă seara, când veți vedea „Operațiunea Monstrul”, cu mare bucurie vă spun că am și eu la mine acest DVD, cu filmul Operaţiunea Monstrul. Mă voi uita și eu împreună cu dumneavoastră! Deci vom fi împreună și mă bucur foarte mult! Vă doresc o vizionare plăcută și multă, multă sănătate! Vă sărut din Munchen!

În comedia Operaţiunea Monstrul (România, 1976), în regia lui Manole Marcus, cu: Toma Caragiu, Octavian Cotescu, Marin Moraru, Ovidiu Schumacher, un grup de cinci bărbaţi, prieteni şi colegi de serviciu, pleacă fără ştirea nevestelor într-o expediţie în Deltă. La pescuit, respectiv la vânătoare, personajele ajung în situaţii dintre cele mai ridicole şi amuzante. Comicul de situaţie erupe în momentul în care, contrar uzanţelor vremii, funcţionarul cel mai mic în ierarhie prinde prada mult-visată: „Monstrul", un somn legendar. Seara de sâmbătă este dedicată de TVR 1 blockbuster-ului românesc.