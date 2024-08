Cea mai cunoscută carte nepublicată vreodată

Numele romancierului și reporterului de investigație american Clifford Michael Irving se leagă de ”cea mai cunoscută carte nepublicată vreodată a secolului XX”, așa cum o numește presa internațională.* Este vorba despre Autobiografia lui Howard Hughes – unul dintre cei mai bogați oameni din lume.

Influentul industriaș texan Howard Hughes (24 decembrie 1905 – 5 aprilie 1976) era cunoscut pentru producția de film, pentru recordurile de viteză ca aviator, stilul de viață excentric, pasiunea pentru inginerie, dar și pentru femeile frumoase și faimoase (Billie Dove, Bette Davis, Ava Gardner, Olivia de Havilland, Katharine Hepburn, Gene Tierney, Jane Russell).

Clifford Irving pretindea că Hughes autorizase publicarea acelei autobiografii și a reușit chiar să vândă drepturile de publicare unei mari edituri americane.

Autobiografia, ce urma să fie publicată în 1972, s-a dovedit a fi un fals și după ce Hughes l-a denunțat și a dat în judecată editura, Irving și colaboratorii săi au admis escrocheria. A fost întemnițat 17 luni pentru faptele sale.

”Eram într-un tren al minciunilor”, își amintea Irving.”Nu puteam sări din tren. Eram plin de succesul basmului meu.”*

Clifford Irving a locuit în multe locuri din lume, de la Ibiza, la Grecia, Mexic sau Colorado și a fost căsătorit de 6 ori. El a scris 20 de alte cărți, printre care și The Hoax (1981), în care relatează evenimentele legate de crearea și vânzarea falsei autobiografii. Cartea a fost adaptată pentru film în 2006. Drama The Hoax (Farsa) a fost regizată de Lasse Hallstrom și îi are în distribuție pe Richard Gere, Alfred Molina, Hope Davis, Marcia Gay Harden. Puteți urmări filmul luni, 12 august, de la ora 21, pe TVR 1.

ACEST PROGRAM ESTE INTERZIS COPIILOR SUB 12 ANI (12)

Info: *theguardian.com și postalmuseum.si.edu