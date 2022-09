Elisabeta Lipă deschide noul sezon „Reţeaua de Idoli”

Din 26 septembrie, realizatoarea Irina Păcurariu provocă în fiecare luni, de la ora 20:00, celebrităţile la un dialog sincer.

TVR 2 vă invită să începeţi săptămâna alături de emisiunea în care ne surprind personalităţi despre care credeam că ştim totul, „Reţeaua de Idoli”.

Prima ediție a sezonului cu numărul opt ia startul alături de una dintre cele mai mari campioane pe care le-a avut România: Elisabeta Lipă, preşedinte al Federaţiei Române de Canotaj şi vicepreşedinte al COSR.

Ştiţi cum a primit celebra canotoare vestea despre importanta recunoaştere a carierei sale? De la TVR... Iar despre momentul respectiv, în care a fost declarată „Cea mai bună canotoare a secolului XX”, Elisabeta Lipa îşi aminteşte: „Într-o dimineaţă de ianuarie, am primit un telefon de la cineva din TVR. Atunci am aflat că am fost desemnată cea mai bună canotoare de la război încoace”.

Elisabeta Lipă a început să practice sportul de performanţă în anii de liceu (1980), efort susţinut de familie, care a încurajat-o să-şi stabilească domiciliul în Capitală şi să-şi exploateze pasiunea pentru ambarcaţiunile profesioniste.

„A fost de 25 de ori campioană naţională şi, legitimată iniţial la clubul Olimpia Bucureşti, se transferă apoi la Dinamo Bucureşti, club pe care ajunge să îl și conducă o perioadă și unde a fost realizat și interviul pentru „Reţeaua de Idoli”. Elisabeta Lipă a participat la şase ediţii consecutive ale Jocurilor Olimpice, reuşind să-şi înscrie în palmares opt medalii. În anul 2000 a fost desemnată de Federaţia Internaţională de Canotaj „Cea mai bună canotoare din lume”. Despre cariera ei de sportivă, vacanțele cu fiul ei pe care le-a scarificat pentru cantonamente și excepțiile pe care medaliile din canotaj continuă să le aducă în prezentul sportului românesc. Discuția debutează de la realitatea pe care suntem tentați să o evităm: deși cele mai multe medalii din ultimii ani vin din acest sport, România nu poate organiza nicio competiție oficială pentru că nu s-a reușit, nici în 30 de ani de democrație, realizarea unei piste olimpice de canotaj”, spune Irina Păcurariu.

Din 26 septembrie, Irina Păcurariu ne invită să urmărim un nou sezon „Reţeaua de idoli”, ediţii în care vom cunoaşte personalităţi diverse cu fapte, amintiri şi poveşti de viaţă nedezvăluite până acum. Actorul Cuzin Toma ne va explica de ce a început „Film în sat”, proiectul care a pornit de la dorința de a întoarce comunității de unde a plecat din experiența acumulată în ceea ce se numește cultură. Îl vom redescoperi şi pe scriitorul Mircea Cărtărescu, desemnat câștigătorul premiului FIL, un important premiu acordat în Mexic. Pentru a primi această recunoaştere, Mircea Cărtărescu a fost ales dintre 80 de candidaturi în şapte limbi „pentru proza sa imaginativă şi orbitoare”, după cum a spus Sáez Delgado la o conferinţă de presă în oraşul mexican Guadalajara. Adi Despot, artistul care a declarat în repetate rânduri „nu mă simt acasă în show-business, dar asta cred că se vede” va vorbi la „Reţeaua de Idoli” despre tragedia Colectiv, la care a fost martor. După 7 ani, solistul formației „Vița de vie” face un emoționant și copleșitor exercițiu de sinceritate.

Emisiunea „Reţeaua de Idoli” se difuzează la TVR 2 şi online pe TVR+ în fiecare luni, de la ora 20:00 (în reluare vinerea, de la ora 22:00).