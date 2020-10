Cât de matinali sunt matinalii de la TVR 1

„Sunt cel mai puţin matinal om pe care îl cunosc!”, „Iar eu sunt persoana aia matinală, poate chiar enervantă pentru unii!”. Gabriel Fereşteanu şi Liza Sabău fac echipă la cârma noii emisiuni matinale a postului TVR 1, Cu capu-n zori , din 19 octombrie.

Prima afirmaţie îi aparţine lui Fere, care râde şi face glume pe seama asta şi ne dă asigurări că nu va lipsi de la program. Gabriel Fereşteanu face echipă cu Liza Sabău la cârma noii emisiuni matinale a postului TVR 1, Cu capu-n zori, începând cu 19 octombrie.

„Eu chiar am un renume că nu mă pot trezi dimineaţa. Când eram mic, în şcoala primară, mama mă îmbrăca, eu fiind doar pe jumătate trezit, apoi tata mă ducea în braţe în maşină şi mai dormeam pe bancheta din spate până ajungeam la şcoală”, povesteşte amuzat Gabriel Fereşteanu, tânărul care, la cei 27 de ani ai săi, are deja experienţă de jurnalist de presă scrisă (Evenimentul Zilei), dar şi de prezentator radio şi tv (Bucureşti FM, Virgin Radio, dar şi TVR).

Liza Sabău: „Da, iar eu sunt persoana aia matinală, poate chiar enervantă pentru unii!”

„Persoana aia din meme-uri, care face ca un titirez. De la mama am sindromul ăsta. În liceu mă trezeam şi mergeam mai devreme la şcoala cu cel puţin 30 de minute doar pentru a bea cafeaua împreună cu prietenele mele cele mai bune. Normal, dacă semăn cu mama...”, echilibrează Liza Sabău situaţia.

În schimb, chiar după ce a mai crescut, lucrurile nu s-au schimbat prea tare pentru Fere. „Nu aud efectiv alarma, cred că am un somn profund. Am avut un record de 40 de apeluri primite ca să mă trezesc. În vara asta, când făceam matinalul la Virgin Radio, nu mai puţin de 3 persoane erau responsabile să se asigure că sunt treaz. Una era Liza, alta - o prietenă foarte bună şi a treia – mama” (G. Fereşteanu).

„Singurul război pe care îl purtam era cu somnul, de fapt...”

„Am o relaţie atât de profundă cu somnul, că, în liceu, înainte de proba de bac la istorie, m-a sunat un coleg să verifice dacă repet şi am reuşit să îi spun, în somn, că sunt la Războiul rece. Singurul război pe care îl purtam era cu somnul, de fapt...”, râde Gabi. Iar lucrurile nu se opresc aici: tânărul plin de viaţă, care ne va ţine companie alături de Liza Sabău, de luni până vineri, între 7 şi 10 la TVR 1, recunoaşte că mai are o problemă: „cred că se poate explica şi medical... Nu mi se trezesc ambii ochi în prima jumătate de oră. De altfel, primele 20 de minute sunt critice. Apoi sunt mega fresh. Nu am niciun ritual, mă trezesc, mă spăl şi mă îmbrac, aproximativ în 10 minute şi plec, să ajung unde trebuie”.

Dimineaţa e cu totul diferită pentru Liza. Colega de prezentare a lui Fere are nevoie de cel puţin o oră înainte de a interacţiona cu cineva. „Timp în care este musaaai să beau apă. Mănânc – îmi fac singură omletă, iar după, normal că beau o cafea. Nu că o beau, o dau shot. Ne-a-pă-rat nişte Bob Marley, Subcarpaţi sau un Pharrell, ceva în căşti, orice... Din muzică îmi iau starea! Iar apoi îmi caut ştirile din muzică, aflu ce s-a mai întâmplat în lume peste noapte. Ah, Nu plec de acasă fără să-i dau un pupic prietenului meu. Ador dimineţile!”, spune zglobia Liza.

Din 19 octombrie, pentru a fi în formă la primele ore de matinal, Gabi va prinde cu siguranţă multe răsărituri de soare... la noul program al postului TVR 1, Cu capu-n zori! Unde vom fi şi martorii dificultăţilor pe care i le provoacă trezitul de dimineaţă, dar mai ales ne vom bucura de informaţii fresh, aduse cu multă bună dispoziţie de Liza şi Fere. Liza, colega şi prietena lui, va avea grijă să îi facă trezirea la timp pentru a-i întâmpina pe telespectatorii TVR 1 în fiecare zi de luni până vineri, ora 7, la Cu capu-n zori.