"Little Google" este aproape de marele premiu Câștigă România

Este ambițios, perseverent și cu mult umor, iar tânărul ANDREI BERCIOIU, "Little Google" cum îi spun prietenii, a câştigat joi seară cea de-a 8-a ediție a concursului difuzat de TVR 2.

ANDREI BERCIOIU a absolvit Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologie la Universitatea Politehnica din București, dar spune că cel mai bine i s-a potrivit job-ul de recepționer în domeniul turismului. Cunoștințele de cultură generală sunt pasiunea sa şi, pentru că are întotdeauna răspunsuri, prietenii l-au poreclit "Little Google". În ediţia de joi, 9 mai, tânărul de 28 de ani din Bucureşti a răspuns corect la primele 6 întrebări din runda a treia şi și-a dublat suma ajungând la 12.900 de lei. Tânărul va concura în cea de-a noua ediţie consecutivă a concursului de cultură generală de luni, 13 mai, şi mai are doar un pas până la MARELE PREMIU.

Alături de MAGDALENA IURESCU, care a intrat în posesia marelui premiu „Câştigă România!” în sezonul trecut, ANDREI BERCIOIU este cel mai tânăr concurent care a reușit să ajungă atât de departe. Surprinzător, tânărul participă pentru prima dată la un concurs de televiziune, iar motivul pentru care s-a înscris este că îl apreciază pe Virgil Iantu. Pentru a participa la înregistrări, și-a anulat o călătorie în Italia, unde ar fi mers la o reuniune cu prietenii din liceu, foști colegi care locuiesc acum în diferite țări din Europa. Nu regretă însă, vor mai fi ocazii să se întâlnească și abia așteaptă să le povestească experiența trăită la ”Câștigă România!”.

Printre pasiunile sale se mai numără călătoriile, atât în ţară cât şi în străinătate, iar Andrei a dezvăluit că a ratat să viziteze un singur loc din ţara noastră: Delta Dunării. Atent şi concentrat, bărbatul se bazează în competiţie pe logică și explică la fiecare întrebare cum a ales varianta corectă. Este optimist că până acum a reușit să se descurce onorabil în concursul de cultură generală difuzat de TVR 2 şi doar un pas îl mai desparte de MARELUI PREMIU, autoturismul oferit concurenților care câștigă 10 ediții consecutive. Luni, 13 mai, iar ANDREI BERCIOIU va intra în cea de-a IX- ediţie consecutivă a concursului „Câştigă România!”.