"Cântec și poveste" cu maestrul coregraf Ștefan Coman

”Într-o lume în plină ascensiune spre modernitate, când cultura tradițională pierde teren în fața influențelor occidentale, când omul are aspirații din ce în ce mai înalte și mai moderniste, iar identitatea națională, iubirea pentru neam, glie și strămoși se uită parcă în negura timpului, am reușit să răzbesc și să arăt întregii lumi frumusețile tradiționale ale poporului român.

În cei peste 45 de ani de activitate coregrafică (...) am arătat specialiștilor în domeniu că Dobrogea are folclor, realitate contestată intens înainte de 1990.

În 1980 am pus bazele Ansamblului Folcloric „Mugurelul” al Casei Tineretului din Tulcea, din dorința de a nu lăsa tradiția să moară, în 1990 am înființat Ansamblul Folcloric de Copii și Tineret „Dorulețul”, care dăinuie și în prezent, și datorită căruia se organizează festivalul internațional de folclor: „Peștișorul de Aur” , începând din 1993.

Din 1998 conduc, în calitate de director, respectiv manager, Ansamblul Artistic Profesionist „Baladele Deltei”.

Din 2012, împreună cu fiul meu, Marian, și nora Mirela, ambii dansatori și coregrafi calificați, am pus bazele unei școli de dans, care se bucură de un real succes. Mi-am canalizat toată energia și dragostea către folclorul și cultura tradițională, prin și pentru care trăiesc.

Am format generații întregi de elevi în spiritul și credința jocului și folclorului românesc. Viața unui coregraf este o călătorie, nu o destinație, este un spectacol din arena circului, unde acrobatul se aruncă în mrejele spectaculoase ale numărului acrobatic fără centuri de siguranță sau plasă de susținere.

Este important ce facem de-a lungul drumului, experiențele prin care trecem, hotărârile pe care le luăm, oamenii care devenim și mai puțin contează unde ajungem sau dacă ajungem în siguranță.

Omul este suma faptelor sale – trebuie să fim buni, generoși, toleranți, optimiști pentru a putea acumula cât mai multe experiențe pozitive și pentru a aduce o schimbare în bine în lume.

Mi-am propus și am și reușit să gândesc cu inima, să nu pun la suflet toate răutățile lumii, să mă ridic atunci când am căzut, să învăț din greșeli și să fiu un luptător pentru ceea ce iubesc - jocul și arta tradițională, am încercat să mă perfecționez, să cercetez și să învăț cât mai mult despre această lume frumoasă a jocului, pentru că doar așa pot lăsa în urma mea material de calitate, valoros, documentat și rezistent la intemperiile vremii.” (Ștefan Coman)

O ediție de colecție a emisiunii ”Cântec și poveste”, o întâlnire cu maestrul coregraf Ștefan Coman, cel care a creionat destine, cel care prin cercetările de teren a reușit să scoată la lumină folclorul de pe meleagurile dobrogene și, mai mult, să clarifice identitatea acestei zone atât de complexe, vă așteaptă sâmbătă, 12 decembrie, ora 19.00, la TVR3.

Invitați: Georgeta Nichifor, Costel Atanasof, Laura Mocăniță, Laura Feraru, Denisa Călin, Orchestra și Ansamblul artistic-profesionist ”Baladele Deltei” – Tulcea

Producător: dr. Maria Tănase Marin