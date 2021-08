„Cântec și poveste" cu Cristina Gheorghiu

Duminică, 29 august, de la ora 16:00, TVR3 vă propune o reîntâlnire cu Cristina Gheorghiu, apreciata interpretă de folclor și solistă a Ansamblului „ Ciocârlia ” din București.

Realizările artistice ale Cristinei Gheorghiu sunt de apreciat, a pornit pe drumul cântecului cu un singur gând, acela de a deveni un profesionist în ale muzicii.

A reușit, dar cu multă muncă și perseverență, devenind cântăreață a Ansamblului ”Ciocârlia” din București.

Cristina are o prezență scenică deosebită, o voce caldă, plină de temperament și un stil propriu inconfundabil.

Gânduri alese ale Cristinei Gheorghiu:

”Daca e să întind un arc peste timp, mă duce gândul la anul nașterii mele. Atunci erau vremuri grele, căci a fost un un an cu inundații catastrofale, râul Moldova acoperise sate întregi și, pe alocuri, fuzionase cu alte pâraie, făcând imposibilă trecerea dintr-un sat în altul.

Casa noastră, la doar o jumătate de kilometru de râu era, împreună cu celelalte case ale rudelor noastre apropiate, în mare pericol, familia (cu rude cu tot) se frământa și încerca să găsească o soluție pentru ei, dar, mai cu seamă, pentru mama (care mă purta lângă inima și sufletul ei și mai avea doar o lună până la soroc), încercând să identifice o cale de a ne proteja și pune la adăpost.

Tensiunea era uriașă... În acele momente a apărut străbunica mea, Marghioala, bunica paternă a mamei, femeie trecută prin doua războaie, rămasă văduvă la 32 de ani, care a a zis: ”A trecut linia frontului pe aici, prin sat și n-am plecat nicăieri, am trecut foametea și n-am plecat, iar acu' voi vreți să ne urcați pe casă și în copac?!!.. Stați la locul vostru, că Dumnezeu are grijă de noi și n-o să se întâmple nimic!"....Le-a certat tare pe toate mătușile mele și a avut dreptate! Apele ne-au înconjurat, pe la capetele satului, dar în sat, în case, în gospodării, n-au ajuns!

Acum, gândindu-mă la povestea asta, cred că e bine să avem încredere în noi, în Dumnezeu, în fibra și esența nației noastre românești care nu se lasă atât de ușor înfrântă, căci vom ieși cu bine și din aceste vremuri de restriște!

Dumnezeu să ne ajute și să auzim de bine!”

Invitata specială a emisiunii este Sofia Vicoveanca. Actrița Miruna Ionescu va încheia emisiunea alături de marele interpret Ion Ghițulescu.

***

Producător: Dr. Maria Tănase Marin