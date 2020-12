Campionatele Europene de Gimnastică, cel mai așteptat eveniment sportiv

TVR 2 va transmite în direct Campionatele Europene de Gimnastică care se desfășoară pentru prima dată în istorie în Turcia, la Mersin. Pentru două săptămâni, Mersin va fi locul de testare al nervilor și al adaptării la condiții de concurs inedite, în pandemie.

Se anunță un regal al gimnasticii iar marii campioni ai României vor fi invitați și în alte emisiuni consacrate ale postului. Pentru că duminică, 13 decembrie, la TVR 2 se va transmite Campionatul European de Gimnastică, cele două părți ale emisiunii „Drag de România mea!” vor fi difuzate separat. Prima parte o puteți urmări de la ora 13:00, iar cea de a doua de la ora 18:00.

La Campionatele Europene de Gimnastică 2020, România are o nouă șansă să lupte pentru un loc pe podium la echipe, după ce gimnastica românească nu a mai luat medalii din 2012 la băieți, iar la fete, din 2014. În zilele de 12 și 13 decembrie, programul competițional debutează cu întrecerea la masculin. Probele pentru concursul feminin vor ave loc pe 19 și 20 decembrie. Televiziunea Română va transmite în direct finalele seniorilor, conform programului de concurs, pe canalul TVR 2, comentator Alina Alexoi.

Sâmbătă, 12 decembrie, de la ora 14:55, telespectatorii TVR 2 vor putea urmări Finale pe echipe masculin, iar duminică, 13 decembrie, de la ora 13:55 TVR 2 va transmite Finale pe aparate masculin. Accesul spectatorilor în arena de concurs de la Mersin va fi complet interzis.

Din delegația României fac parte gimnaștii juniori: Gabriel Burtanete, Robert Burtanete, Nicolae Bera și Raul Șoica; gimnaștii seniori: Marian Drăgulescu, Răzvan Marc, Vlad Cotuna, Andrei Muntean și Andrei Groza. Antrenori: Marius Urzică, Ștefan Gal, Marius Berbecar, Adrian Meleancă și Cornel Burduhosu.

„România este una dintre națiunile cu tradiție în acest sport care a trimis echipe la competiție. La masculin, seniori, teoretic sunt patru națiuni care lupta pentru locuri pe podium: Ucraina, Israel, Turcia și România. Dacă tricolorii, Marian Drăgulescu, Andrei Muntean, Vlad Cotuna, Andrei Groza și Răzvan Marc vor concura fără ratări pot urca pe podium. Finalele pe aparate sunt deschise oricăror rezultate. Evident că Drăgulescu poate emite pretenții la sărituri, Muntean la paralele și aștept o surpriză, poate de la Cotuna sau Groza. Să nu uităm că printre adversarii a lor noștri sunt ucraineanul medaliat olimpic, mondial și european, Igor Radivilov, sau, turcii, cu cei doi medaliați de la ultimele mondiale, Ibrahim Colak, Ahmet Onder sau Ferihat Arican. Vă amintesc, la echipe masculin, România nu a mai luat medalie din 2012, de la Europenele din Montpellier. Singurul „supraviețuitor” al acelei formații care participă și la Mersin e Vlad Cotuna.

La juniori, din păcate competiția nu e produsă pentru tv, dar România e favorită la titlu. Cu frații gemeni Gabriel și Răzvan Burtanete, primul e campion mondial la juniori la sărituri, amândoi sunt medaliați la FOTE Baku 2019, șansele la aur sunt imense. Tot ei pot câștiga multe medalii pe aparate și sunt convinsă că o vor face”, a spus Alina Alexoi.

Cu nume mari ale gimnasticii românești ne vom întâlni și în emisiunea Irinei Păcurariu, la „Rețeaua de idoli”. Luni, 14 decembrie, de la ora 21:00, este invitată fosta mare sportivă Andreea Răducan. Un interviu de colecție cu Nadia Comăneci putem revedea sâmbătă, 19 decembrie, tot la „Rețeaua de idoli”. Considerată una dintre cele mai mari sportive din secolul XX, Nadia Comăneci a oferit exlusivitatea unui interviu la Montreal, locul unde a luat prima ei notă de 10.00.

Reprezentante ale gimnasticii romanânești și la „Distracțiile lui Cazacu”. Sâmbătă, 19 decembrie, de la ora 23:00, invitata emisiunii este Diana Bulimar, gimnasta participantă la Jocurile Olimpice de vară din anul 2012. „Având în vedere prietenia care ne leagă, am reușit să ating câteva subiecte mai sensibile legate din cariera ei de sportivă dar și cât de greu i-a fost să ia decizia retragerii. Am vorbit despre primul sărut dar și despre cine ar vrea să o ceară în căsătorie. Am provocat-o Pe Diana la „o partidă“ de cățărări. A fost destul de hazliu să văd cât de greu mi-a fost mie și cât de ușor a fost pentru ea”, a povestit Cătălin Cazacu.

Credit Foto: Federația Română de Gimnastică