Calendar pentru zile dulci | VIDEO

Cum putem să ne îndulcim zilele, atunci când lucrurile nu sunt exact așa cum ne dorim?

Noul an abia a început și, cu siguranță, cu toții ne gândim că am vrea să îndeplinim tot ce ne-am propus. Dar cum putem să ne îndulcim zilele, atunci când lucrurile nu sunt exact așa cum ne dorim? Un târgumuresean are rețeta perfectă: un calendar din ciocolată, de care iubitorii gustosului preparat se pot bucura pe tot parcursul anului.