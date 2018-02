Călătorie artistică prin „New York”, la cel mai mare muzeu de artă al lumii

Seria documentară semnată de Sanda Vișan continuă la TVR 2 cu noi destinații. În acest sfârșit de săptămână vom vizita Muzeul Metropolitan și Harlem.

Excursia prin celebrul oraș New York nu ar fi completă fără o vizită la Muzeul Metropolitan. Alături de realizatoarea Sanda Vișan, telespectatorii TVR 2 sunt invitați sâmbătă, 17 februarie, de la ora 12.00, să descopere în episodul cu numărul opt al seriei documentare „New York” un loc special, ce adăpostește milioane dintre obiectele de artă ale lumii. „Sunt mulţi cei care vin la New York, tocmai ca să viziteze cel mai mare muzeu de artă din lume. Aşa că nu am fi putut nici noi să ratăm Metropolitan Museum, în acest serial documentar, mai ales că o vizită la muzeu este o călătorie artistică prin istoria artei întregii lumi”, a spus realizatoarea Sanda Vișan.

„New York” revine duminică, 18 februarie, de la ora 12.00, cu o invitație spre un important centru rezidențial, cultural și economic: Harlem. „Ne plimbăm prin zona istorică a Harlemului, ce este unul din cele cinci cartiere ale metropolei, ele însele oraşe de sine stătătoare. Când priveşti arhitectura elaborată a caselor din Mount Morris District, îţi vine greu să îţi închipui că acest adevărat sit urban şi-a început existenţa... ca un eşec imobiliar. Dacă vrei să afli mai multe detalii despre trecutul oraşului prin excelenţă, care este New Yorkul, şi despre felul în care şi-a modelat existenţa, atunci o vizită la Muzeul său din inima Manhattanului nu poate lipsi din itinerariul newyorkez”, adaugă realizatoarea TVR.