Ca la mama acasă - O gătelnița pe malul lacului de la Glodeni | VIDEO

TVR Cluj vă invită să urmăriți o ediție de sezon "Ca la mama acasă". Gazdă este jurnalistul Dan Păvăloiu.

Ceaunul de tuci este o sculă minunată pentru gătit. Gustul mâncării e altul, iar treaba asta am văzut-o când am gatit o zamă ardelenească pe găină neagra și o ciulama de ciuciuleți.



Iar dacă tot am ajuns la ferma piscicolă din Glodeni, județul Mureș, am făcut și o plachie de crap, într-o groapă plină de jar.