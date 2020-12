Bradul cu cetina-i tot verde, simbol al creștinătății

Un meșter german nu a avut destui bani să cumpere mere, nuci și bomboane pentru împodobirea pomului de Crăciun. Ca să nu își dezamăgească copiii, a confecționat globuri din sticlă roșie și aurie.

Alergătură, oboseală, cadouri, specialități culinare, cozonaci, curățenie și... tot așa. În fiecare an, înainte de sărbătorile de Crăciun și Anul Nou există o agitație continuă pentru pregătiri. Chiar dacă anul acesta a fost un an problematic din cauza pandemiei de COVID-19, cred că majoritatea românilor și nu numai ei au reușit, sub o formă sau alta, să găsescă soluții pentru a avea de toate.

Printre cele mai importante achiziții ale oamenilor de la noi, dar și de pretutindeni, este Bradul de Crăciun. Iar alegerea lui nu este una ușoară. Mai mic sau mai mare, de plastic sau natural, bradul cu cetina-i tot verde este, poate, unul dintre cele mai importante obiceiuri de sărbători.

Deși datina bradului are rădăcini precreștine, s-a păstrat legată de sărbătoarea Nașterii Domnului. Nu întâmplător s-a ales bradul. Arbore permanent verde, cu formă triunghiulară ce amintește de Sfânta Treime, întregește magia sărbătorilor de iarnă. Atunci când cerurile se deschid și întreaga lume este revigorată, toți creștinii au acces la pomul vieții.

Simbol al creștinătății, în secolul al XII-lea, pomul de Crăciun era agățat de tavan cu vârful în jos. Iar câteva sute de ani mai târziu, în 1510, la Riga, apare prima referire la decorarea lui. Conform documentelor, în 1605, la Strasbourg, a fost înălțat primul brad de Crăciun, într-o piață publică. La început era împodobit cu mere roșii și nuci. Treptat acestea au fost înlocuite de ghirlande și flori din hârtie. Atestări despre apariția globurilor de sticlă sunt din 1847. Un meșter sticlar din Lauscha, Germania, nu a avut destui bani să cumpere mere, nuci și bomboane pentru împodobirea pomului de Crăciun. Ca să nu își dezamăgească copiii, a confecționat globuri din sticlă roșie și aurie.

În zilele noastre, decorarea bradului este o adevărată artă: globuri mai mari sau mai mici, figurine, bomboane și nelipsitele instalații de lumini fac din el un obiect fascinant. Iar darurile de sub brad, primite de la Moș Crăciun, aduc întotdeauna bucurie și fericire.

Un articol de Alice Săceanu