Boris Velimirovici: „Noi, etnicii, deși reprezentăm doar circa 11% din populația ţării, aducem niște valori care fac cinste României și acesta este un lucru extraordinar pentru mine!”

În această vară, Jocurile Olimpice aduc sportul de elită şi eroii lui alături de inima ta!... Te provocăm să intri în arena celei mai mari competiții! Vezi, trăieşti, străluceşti lângă campioni, la Televiziunea Română - official broadcaster al Jocurilor Olimpice Paris 2024.

Trăim o vară fierbinte, cu zile lungi şi însorite, dar pentru sportivii din întreaga lume e şi vara a celei mai mari competiţii. Din 26 iulie, la Televiziunea Română urmărim transmisiunile de la Jocurile Olimpice Paris 2024. Suntem alături de românii care ne reprezintă la Paris 2024, dar şi alături de marii sportivi ai lumii, în perioada 26 iulie – 11 august, în direct la TVR.

I-am provocat pe prezentatorii emisiunilor TVR să ne vorbească despre sport şi succesele sportivilor care i-au făcut să le bată inima cu putere, ce îi motivează să facă sport şi ce campioni de la noi sau din lume sunt favoriţii lor.

Borislav Velimirovici, prezentatorul emisiunii „Info Etnic” de la TVR INFO, ne-a vorbit despre emoţiile pe care i le-au trezit, de-a lungul timpului, sportivii români şi, mai ales, marii campioni care provin din comunităţile etnice ale României.

„Cel mai important și cel mai emoționat moment sportiv din viața mea a fost câștigarea de către Steaua Roșie Belgrad a Cupei Campionilor, cum se numea atunci în 1991, în finala Jucată la Bari (Italia) cu Olympique Marseille. A câștigat Steaua Roșie la penalty-uri și bucuria era cu atât mai mare cu cât în acel meci a jucat Miodrag Belodedici, după părerea mea și a multora, cel mai mare fotbalist român, dacă luăm în calcul trofeele pe care le-a câștigat. Pentru că el este singurul fotbalist român care a câștigat două Cupe ale Campionilor – acum este Liga Campionilor: una cu Steaua Roșie Belgrad, echipa mea de suflet din copilărie, și una cu Steaua București, în 1986. El fiind de acolo, din zona de unde sunt eu – eu sunt din Pojejena, el este din Socol (sunt două comune apropiate în Clisura Dunării), simțeam că e de-al nostru, îl vedeam în fiecare zi, adică era unul de al nostru care a câștigat Cupa Campionilor! Ce se putea câștiga mai mult? Și evident că eram foarte mândri, iar acela a fost cel mai emoționat moment. Eram și foarte tânăr și altfel trăiam atunci sportul”, îşi aminteşte realizatorul TVR.

Alături de performanţele fotbalistului, Borislav Velimirovici vorbeşte cu mult respect şi despre cele ale altor membri ale comunităţilor etnice din România: „Nu pot să uit, în aceeași măsură, marile performanțe olimpice ale sportivilor noștri, pe care îi urmăream cu sufletul la gură, așa cum este Gabi Szabo, cum este Elisabeta Lipă, Ivan Patzaichin. Țin în mod special la performanța acestor trei sportivi. Sunt unii dintre cei mai performanți sportivi ai României, dar țin în mod special la performanțele lor pentru că ei, la fel ca mine, provin din comunități etnice și este o dovadă că noi, etnicii, deși reprezentăm doar circa 11% din populația ţării, aducem niște valori care fac cinste României și acesta este un lucru extraordinar pentru mine!”

Alături de ei, jurnalistul aşază şi nume din tânăra generaţie: „Acum avem o altă speranță la care eu țin foarte mult și sper că ne va bucura foarte mult: Cătălin Chirilă, care provine din comunitatea rușilor lipoveni și care este un canotor de excepție, mă aștept să aducă medalii României”, completează el.

Fără a se pretinde un mare sportiv, Boris Velimirovici nu concepe viaţa fără mişcare. Primele amintiri le are, evident, despre sportul cu balonul rotund. „Primul sport pe care l-am încercat a fost fotbalul. Evident. Cred că majoritatea dintre noi am încercat la fotbal. Așa erau timpurile de atunci. Țin minte că am ținut foarte mult să mă ducă tatăl meu la fotbal. Am început la Minerul Moldova Nouă, dar nu m-am ținut eu foarte mult de treabă și nici ei nu erau foarte încântați, iar părinții mei nu m-au susținut foarte mult în zona asta de sport...

Dar tot din perioada aceea am și o amintire care m-a marcat pozitiv, pentru că mi-am dat seama că puterea interioară poate să însemne foarte mult într-o competiție. Eu nu eram un tip foarte sportiv, nu eram cel mai puternic sau cel mai bun la sport din clasă, dar țin minte că s-a organizat un cros la noi la școală. Eu, de obicei, ajungeam printre ultimii la alergat, la viteză sau la rezistență sau, când săream la groapa cu nisip, nu aveam rezultate performante. Însă la acel cros am alergat. Am alergat, foarte mulți concurenți au obosit, eram aproape de final și am observat că sunt printre primii, ceea ce pentru mine era foarte surprinzător. Nu mă așteptam, pentru că uneori profesorul trebuia să aștepte după mine să ajung la final ca să poată să plece copiii acasă de la oră. Și atunci, am simțit puterea că pot să dau mai mult și, împins de acel sentiment care creștea în mine, am început să alerg tot mai repede și mai repede și am ieșit pe locul 3, ceea ce pentru mine era un rezultat! Nu era o competiție sportivă mare, dar pe mine acel moment m-a urmărit foarte mult în viață, pentru că mi-a dat putere să am încredere în forțele proprii. Și, de multe ori, când mi s-a părut că este greu în viață, îmi aduceam aminte că atunci, la fel, credeam că este greu, dar dând mai mult, am reușit să obțin o performanță. Locul III, într-adevăr, la o întrecere a școlii, a clasei n-are importanţă pentru multă lume, dar pentru mine acela era un moment extrem de important.

Evident, ulterior, am făcut mult sport, am făcut arte marțiale, am făcut rugby – îmi place foarte mult rugby. Îmi place și să urmăresc, iar norocul nostru este că rugby-ul din România este încă la un nivel foarte, foarte bun. Nu suntem cei mai buni, dar suntem acolo, foarte bine poziționați. Tenis îmi place foarte mult, de asemenea. Sunt un tip sportiv, deși poate că nu pare”, spune, cu toată sinceritatea, gazda emisiunii „Info Etnic”.

Adept al mişcării pentru un stil de viaţă sănătos, Boris Velimirovici ne îndeamnă să nu mai amânăm pentru „luni” sau data de „întâi a lunii” ziua în care alegem să ne schimbăm viaţa. „Este foarte important pentru noi, ca societate, să dezvoltăm partea aceasta, să încurajăm sportul. Cred că dacă am face mai mult sport, societatea nu numai că ar fi mai sănătoasă, dar și eforturile financiare ale sistemului de sănătate ar fi, poate, mai ușor de suportat. Și astfel, fiind mai sănătoși, am putea să ne îndreptăm atenția și finanțările spre alte zone ale societății, unde chiar este nevoie. Sportul este o chestiune care ține doar de noi și de dorința noastră de a ne simți bine. Știu că este greu, știu că nu avem timp, știu că poți să găsești 100 de motive ca să nu faci sport. Este ca și cu lăsatul de fumat –încep de luni – și, de fiecare dată, amâni acea zi de luni sau de întâi a lunii în care o să te apuci de sport... până când, din păcate, devine prea târziu. Și când regreți că nu ai luat decizia de a te apuca cu adevărat de sport, e greu să începi.

În momentul când ai început și intri într-o rutină, nu mai simți că faci un efort. Efortul îl faci doar la început, când trebuie să te scoți din starea de confort și este important să începem să gândim altfel. Evident că și școala trebuie să ne ajute să gândim; sistemul educațional trebuie să ne ajute să gândim în această perspectivă”, susţine realizatorul.

Sportul se face din pasiune, iar Boris Velimirovici îşi oferă propriul exemplu pentru a ne arăta că nu este nevoie de prea multe pentru a începe să facem mişcare. Iar, pe lângă efectul pozitiv asupra sănătăţii, sportul este şi o modalitate foarte plăcută de a socializa. „Sportul nu trebuie gândit că trebuie făcut doar pentru performanțe. Poți să faci orice fel de sport. Sunt și sporturi de echipă, care te ajută să şi socializezi. Poți să joci fotbal cu prietenii, cu colegii, cu vecinii. La noi în cartier, deja sunt grupuri pe rețelele de socializare în care oamenii se adună, chiar dacă nu se cunosc, la un meci de fotbal. Și mergi la acele meciuri de fotbal, faci mișcare, dar și socializezi. Acum, socializarea este foarte denaturată prin prisma rețelelor online. La noi, socializarea s-a mutat aproape exclusiv în mediul online, nu mai există socializarea aceea pe care o aveam noi când eram copii, în fața blocului, cu prietenii, când jucam tot felul de jocuri. Acum, totul se întâmplă online. Evident, tehnologia este bună, dar trebuie să avem grijă cum o folosim și nu trebuie să o lăsăm să scoată sportul din viața noastră.”

