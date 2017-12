"BIBLIOTECARII: MISTERUL DIN SPATELE CĂRTILOR" aduce aventura la TVR 2

Considerat unul dintre cele mai de succes seriale de aventuri, BIBLIOTECARII: MISTERUL DIN SPATELE CĂRTILOR (THE LIBRARIANS– SUA, 2015) aduce, din 2 decembrie, povestea membrilor unei echipe care protejează comorile mistice ale lumii.

Pentru telespectatorii dornici de aventuri palpitante, TVR 2 aduce de astazi serialul BIBLIOTECARII: MISTERUL DIN SPATELE CĂRTILOR (THE LIBRARIANS– SUA, 2015). Din 2 decembrie, în fiecare sâmbătă si duminica, de la oră 18.00, cei de acasa sunt invitati sa urmareasca peripetiile unei echipe fantastice care protejează comorile mistice ale lumii de fortele malefice razbunatoare.

Din distribuție fac parte actorii Noah Wyle (Falling Skies, Spitalul de urgentă) și pe care îl veți recunoaște și din rolul său in trilogia "The Librarian", alături de Rebecca Romijn, in rolul lui Eve Baird, fost agent anti-terorism care își antrenează colegii și veghează la siguranță lor. Din distributie mai fac parte actorii Lindy Booth, în rolul Cassandrei Cillian, o tanără matematiciană genială care poate recupera informații din trecut prin intermediul halucinațiilor senzoriale și auditive. John Kim este Ezekiel Jones, un maestru al noilor tehnologii plin de umir și niciun sistem de securitate nu-i pune probleme și Christian Kane, in rolul lui Jacob Stone, un petrolist din Okhahoma cu un IQ de 190 și cunoștințe enciclopedice de istoria artei. Echipa lucrează sub supravegherea lui Jenkins (Jon Larroquette, actor laureat al Premiului Emmy).

Serialul „Bibliotecarii” are în centru o organizație antică ascunsă sub Bibliotecă Publică Metropolitană din New York, care protejează lumea de realitatea magică și secretă care ne incojoară. Acest grup interesant de personaje rezolvă mistere imposibile, luptă cu amenintările supranaturale și recuperează artefacte puternice din întreagă lume. Printre obiectele păstrate în Bibliotecă se află Chivotul Legămantului, Lancea Sfantă, Potirul Sfânt și Excalibur. Doar cineva cu priceperi speciale poate adună și proteja aceste artefacte și, mai important, se asigură că nu cad în mâini greșite.

Timp de mulți ani, Flynn Carsen a fost Bibliotecarul, dar când misiunea devine prea complexă pentru un singur om, organizația angajează o echipă redutabilă care trebuie să facă fată noilor provocări. Impreună, Bibliotecarii se vor lovi de incercări dure și de inamici foarte periculoși, că temutul Dulaque, liderul nemuritor al Frătiei Șarpelui, sau personaje din lumea cărtilor care prind viată în lumea reală: Prospero, eroul din "Furtună" lui Shakespeare și profesorul Moriarty, marele dușman al lui Sherlock Holmes.