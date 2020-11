Belgia: Schimbare la Hooverphonic

Hooverphonic a anunțat că Geike Arnaert se va alătura trupei, ceea ce înseamnă că Luka Cruysberghs va pleca. Televiziunea belgiană VRT a confirmat deja că Geike va merge la Eurovision, alături de fondatorii formației, Alex Callier și Raymond Geerts.

Formația dream-pop trip-hop a transmis și ea această „noutate interesantă” pe rețelele de socializare. Membrii Hooverphonic au dat o serie de detalii în afara informațiilor din comunicatul oficial: „Ne-am întâlnit din nou. Am început să discutăm. Toți trei am fost dornici să lucrăm împreună din nou, așa că am simțit că trebuie să facem acest lucru. Este încă nucleul Hooverphonic, care este sinonim cu trupa pentru mulți oameni. La asta se rezumă totul”.



Geike a fost lider al trupei timp de câțiva ani, în perioada 1990 - 2000. La întoarcere, spune că se simte că lucrurile nu s-a schimbat prea mult.

„Am vrut să sărbătorim împreună 20 de ani de la înregistrarea discului nostru. Doar vorbind despre asta, și au revenit multe amintiri fericite. Este o senzație ciudată. Mă întorc cu mare plăcere. Nu știu cum vor reacționa fanii. Dar chiar mă simt bine. Voi pune din nou propria mea poveste în cântece”.

Discul la care se referă Geike este „Mad About You”, unul dintre cele mai mari hituri ale lui Hooverphonic.

Astfel de schimbări nu sunt noi la Hooverphonic. Mai întâi, a fost Esther Lybeert, apoi Liesje Sadonius și apoi Kyoko Baertson. După ei a venit Geike Arnaert, ajutându-i pe Hooverphonic să intre în topuri. A fost Noémie Wolfs. Apoi a venit rândul lui Luka, care acum trebuie să facă loc lui Geike.

Trupa explică și ce înseamnă întoarcerea lui Geike pentru Luka: „Bineînțeles că lucrurile sunt dulci-amare pentru Luka. Este o cântăreață excelentă, fără îndoială. Am avut trei ani minunați cu Luka. Dar colaborarea noastră se încheie aici. Am călătorit prin Europa și Statele Unite și am avut multe momente memorabile împreună. Continuăm să o sprijinim din toată inima. Va avea un single solo la Universal (...)”.



Trupa Hooverphonic a fost confirmată pentru a reprezenta Belgia la Eurovision 2021 la scurt timp după anularea concursului din 2020. În august, Alex a dezvăluit că Hooverphonic a folosit eficient timpul lor în această vară și că piesa pentru 2021.

„Cred că am deja material pentru trei albume noi. Acum trebuie doar să alegem, iar asta este partea stresantă”.

***

sursa foto: en.wikipedia.org