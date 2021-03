Belgia: Hooverphonic concurează cu piesa „The wrong place” la Eurovision 2021 | VIDEO

Basistul formației, Alex Callier explică: „Deloc. Dar a continuat să apară ca un posibil candidat. A fost ceva în cântecul acela care a făcut impresie. Ca de obicei, acesta este un ton Hooverphonic care ar putea fi coloana sonoră a unui film inexistent.”

Versurile sunt inspirate de Lee Hazelwood, care a scris "These Boots Are Made For Walkin" pentru Nancy Sinatra și de nenumărați alți clasici. Cu miros de sarcasm, ceva umor sardonic și atitudinea bine definită ca rezultat.

Un detaliu amuzant: L-am auzit pe Johnny Cash la radio în timpul unei sesiuni de compoziție. În glumă, ne-am dat provocarea de a-l încorpora pe Johnny Cash în noua noastră piesă. Acest lucru a dus la versuri: „Nu îndrăzniți niciodată să purtați tricoul meu Johnny Cash”. Restul melodiei este construit în jurul acestei fraze.