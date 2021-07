Belarus: BTRC a fost exclus din EBU

Stația din Minsk, BTRC, nu va mai fi eligibilă pentru a accesa o serie de servicii EBU, inclusiv participarea la Concursul Eurovision deoarece a fost exclusă din Uniunea Europeană a Radiodifuziunii.

Această excludere include și imposibilitatea participării bieloruse în Italia, la Eurovision 2022 și face ca revenirea Belarusului în concurs să fie extrem de improbabilă.

Belarus: BTRC exclus din UER

Așa cum a raportat postul de radio independent din Belarus Euroradio, miercuri, 30 iunie, EBU a organizat o întâlnire pentru a discuta viitorul BTRC în cadrul uniunii.

EBU a decis că BTRC nu va mai putea accesa serviciile EBU de joi, 1 iulie 2021. Aceste servicii includ: schimbul de știri și conținut muzical, dreptul de a difuza evenimente sportive și muzicale EBU, expertiza juridică și tehnică de cercetare și serviciile de protecție a intereselor.

Includea, de asemenea, dreptul Belarusului de a putea participa, printre altele, la Concursul Eurovision Song și la Junior Eurovision Song Contest. Pentru ca o țară să poată concura în Eurovision, aceasta trebuie să fie reprezentată de o televiziune membră EBU. Odată cu ieșirea BTRC, Belarusul nu mai poate avea stații membre reprezentate în UER.

Până în prezent, Belarus este una dintre cele două țări care au concurat în fiecare ediție a Junior Eurovision de la înființarea sa în 2003. Bielorusia nu va mai putea concura la viitorul concurs de la Paris.

Este pentru prima dată când o țară nu poate să concureze la Eurovision din cauza excluderii din UER.

De ce a exclus EBU BTRC din Belarus?

Eliminarea BTRC din EBU, deși bruscă, nu este neașteptată. În mai 2021, Comitetul executiv al UER a suspendat BTRC din uniune ca urmare a arestării activistului din opoziție Roman Protasevich și a dezactivării celui mai mare portal de presă independent din Belarus.

În declarația inițială, UER a scris: „UER a monitorizat îndeaproape suprimarea libertății mass-mediei în Belarus și a solicitat în mod constant BTRC, ca membru al UER, să susțină valorile noastre fundamentale de libertate de exprimare, independență și responsabilitate. De la alegerile disputate în vara trecută, am făcut campanie pentru protejarea jurnalismului independent și a libertății de exprimare în țară. Am sprijinit public jurnaliștii de la BTRC, care au protestat împotriva amestecului guvernamental. De asemenea, am monitorizat acoperirea BTRC și am comunicat preocupările noastre conducerii acestora. În ultimele săptămâni, am fost deosebit de alarmați de difuzarea interviurilor obținute aparent sub constrângere. De asemenea, am monitorizat alte emisiuni BTRC pe această temă, emisiuni care au ridicat alte temeri foarte serioase. În lumina acestor evenimente îngrijorătoare, Comitetul executiv nu are altă alternativă decât să propună suspendarea calității de membru al BTRC la UER."

Propunerea inițială de suspendare i-a permis televiziunii bieloruse, aflată într-o relație directa cu guvernul, să dea un răspuns în două săptămâni. Deși nu au făcut acest lucru în mod public, este posibil să fi răspuns în mod privat cererii UER.

Televiziunea bielorusă a fost, de asemenea, forțată să se retragă de la concursul Eurovision Song 2021 de la Rotterdam după ce EBU a declarat că piesa lui Galasy ZMesta „Ya nauchu tebya” încalcă regulile Eurovision și contravine naturii apolitice a concursului. Melodia ulterioară a grupului, „Pesnyu pro zaytsa”, conținea și ea mesaje pro-guvernamentale, ceea ce a dus în cele din urmă la descalificarea țării din concursul Eurovision 2021.

Deși acest incident nu face parte din lista motivelor oficiale pentru suspendarea și excluderea ulterioară a BTRC, acesta reflectă multe dintre problemele enumerate mai sus în declarația originală a UER.

UER nu a comentat încă excluderea BTRC din Uniune.