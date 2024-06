Balmoș fiert în smântână de oaie | VIDEO

Emisiunea "Sarea în bucate" are premieră la TVR Timișoara marți, 11 iunie, de la 20:30.

Prietena noastră, Vetuța Muja de la Seceani, județul Timiș, o ciobăniță strașnică, harnică și pricepută, ne-a invitat la un balmoș fiert în smântână de oaie. Și nu puteam refuza așa ofertă, mai ales că știm cât de bună este mâncarea pe care Vetuța o pregătește, fie că-i pe ochiul de aragaz, cuptorița pe lemne ori ceaunul pe pirostrii. Orice ai mânca făcut de mâna ei are un gust extraordinar. Pe noi ne-a înmuiat cu un balmoș, apoi ne-a dezmierdat cu o tocană de miel și la sfârșit ne-a răsfățat cu scoverzi cu brânză. Am mâncat cu două mâini și am înfulecat cu zece guri fiecare și tot am mai fi vrut.

Poftiți de vizionați ca să vă convingeți!

Prezintă - Dan Liuț

Realizator - Mihoc Veronica