Azerbaidjanul și-a ales piesa pentru Eurovision 2021

După cum spune 12xal, a fost aleasă piesa Azerbaidjanului la Eurovision Song Contest 2021. A fost aleasă după ce au fost primite 229 de piese pe care Samira Efendi le-ar fi putut cânta în Rotterdam. Alegerea a fost redusă la doar 6, din care 4 erau melodii up-tempo și 2 balade.

Titlurile pieselor care au fost anunțate au fost Mata Hari, Ratata, When I'm gone, Manifesto, Breathing You și Owe You Pretty, iar acum unul dintre acestea a fost ales pentru Efendi la concursul Eurovision. Pe măsură ce au anunțat asta, au mai spus și că melodia este în curs de finalizare și selecția locurilor pentru filmarea videoclipului oficial a început deja. Videoclipul va fi filmat în Azerbaidjan și, așa cum anunță 12xal, este de așteptat ca acesta să fie gata până la sfârșitul lunii februarie.

Se așteaptă ca piesa să fie lansată în a doua săptămână a lunii martie. Există, de asemenea, șansa ca titlul melodiei să fie schimbat de către echipă după selectarea sa. Una dintre melodiile aflate pe lista are același autor care s-a ocupat de piesa lui Efendi pentru Eurovision 2020 „Cleopatra”, pe care o puteți asculta mai jos.

