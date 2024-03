Aventurile eroului Ulise, la TVR 1. Cu Kirk Douglas, Silvana Mangano, Anthony Quinn

Nicio femeie nu-i rezista, niciun bărbat nu-l putea domina... Una dintre grandioasele poveşti din lumea literaturii... Plină de furie, încântare, dragoste şireată... şi furtună! Sub genericul „Telecinemateca”: „Ulise”, producţie Italia, SUA, 1954, se vede la TVR 1 marţi, 19 martie, de la ora 21.00.

Telespectatorii TVR 1 sunt invitaţi să urmărească aventurile eroului Ulise filmate acolo unde s-au întâmplat acum 5000 de ani, în filmul cu acelaşi nume - „Ulise”, producţie Italia – SUA, 1954. Marţi seară, la „Telecinemateca”, avem parte de un regal de aşi ai marelui ecran, rolurile principale fiind interpretate de legendarii Kirk Douglas, Silvana Mangano, Anthony Quinn.

Programat pe 19 martie, de la ora 21.00, la TVR 1, filmul „Ulise” are drept sursă de inspiraţie „Odiseea” lui Homer. După ani de lupte crâncene în războiul troian, eroul Ulise are o singură dorinţă: să se întoarcă acasă, pe insula Itaca, unde-l aşteaptă credincioasa lui soţie, Penelopa. Dar Neptun, zeul mărilor, îl urmăreşte cu furie şi îl pune să rătăcească încă zece ani pe meleaguri străine. Ulise are de înfruntat pericole şi personaje care-l abat din calea sa, ca ciclopul Polifem sau seducătoarea vrăjitoare Circe.

Filmările exterioare pentru această producţie au fost realizate pe insulele și coastele mediteraneene descrise în „Odiseea” lui Homer. Alte filmări ar fi trebuit să aibă loc și pe insula grecească Itaca, dar au fost anulate din cauza unui cutremur.

Filmul a fost lansat în două versiuni: în limba italiană și engleză. Actorii Kirk Douglas și Anthony Quinn și-au dublat propriile voci pentru versiunea în limba engleză.

Personaj mitologic, Odiseu sau Ulise este faimosul erou grec (cunoscut din epopeile „Iliada”, dar mai ales din „Odiseea”) care a participat la războiul troian. Ulise era regele Itacăi și fiul lui Laertes (după o versiune, după o alta, al lui Sisif) și al Anticleei. S-a căsătorit cu Penelopa, fiica lui Icar, cu care a avut un fiu, pe nume Telemah.

În războiul troian, Odiseu are un rol important. Vestit pentru mintea sa isteață și pentru prudența și vorbele frumoase pe care știa să le rostească, el este trimis adeseori în solii sau i se dau diverse însărcinări. De pildă, este trimis la regele Lycomedes să-l aducă pe Ahile, îl însoțește pe Menelau atunci când acesta merge să o ceară pe Elena de la troieni, mijlocește împăcarea lui Agamemnon cu Ahile, o aduce pe Ifigenia la Aulis, e trimis să-l caute pe Filoctet împreună cu armele lui Hercule, pătrunde ca iscoadă în Troia și se înțelege pe ascuns cu Elena să-i trădeze pe troieni.

Tot lui Ulise, care pe câmpul de luptă a dat dovadă de mult curaj și vitejie făcând numeroase victime, îi aparține și ideea calului de lemn în pântecele căruia s-a ascuns împreună cu alți cinci sute de soldați greci și a pătruns în cetatea Troiei, reușind să-i deschidă astfel porțile în fața grecilor. După terminarea războiului, Odiseu o pornește și el, ca și ceilalți, spre casă. Calea de întoarcere îi va fi însă lungă și presărată cu multe peripeții. O primă furtună pe mare îi abate pe țărmurile Traciei; se oprește apoi pe meleagurile lotofagilor și zăbovește mai mult în țara ciclopilor de unde scapă cu viață, din nou, numai datorită agerimii minții sale. Reușește să fugă de acolo orbindu-l pe Polifem și-și atrage în felul acesta mânia lui Poseidon, care era tatăl ciclopului.