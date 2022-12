Malta a lansat clipurile pieselor Eurovision 2023

Clipurile tuturor melodiilor care vor concura pentru a reprezenta Malta la Eurovision Song Contest 2023 din Liverpool, Marea Britanie, au fost lansate de TVM.

Cele patruzeci de clipuri pot fi găsite AICI.

Lista participanților care participă la MESC 2023 este următoarea:

Jake – “Love You Like That”

Clintess – “Lura Qatt” (Never backwards)

Francesca Sciberras – “Masquerade”

Ian – “On My Own”

Maria Christina – “Our Flame”

Dario – “Pawn in a Game”

Klinsmann – “Piranah” (Piranha)

Aidan – “Reġina” (Queen)

Greta Tude – “Sound of My Stilettos”

Mark Anthony Bartolo – “Tears”

Marie Claire – “Thankful”

Geo Debono – “The Mirror”

Haley – “Tik Tok”

John Galea – “Trailblazer”

Fabizio Faniello – “Try To Be Better”

Jessika – “Unapologetic”

Matt Blxck – “UP.”

Stefan – “What Do You Want?”

Dominic and Anna – “Whatever the Wind May Blow”

Maria Debono – “X’allegrija” (What joy)

Maxine Pace – “Alone”

Jason Scerri – “Anything Can Happen”

Bradley Debono – “Blackout”

Dario Bezzina – “Bridle Road”

Andre – “Broken Hill”

Brooke – “Checkmate”

Nathan – “Creeping Walls”

The Busker – “Dance (Our Own Party)”

James Louis – “Dream”

Christian Arding – “Eku Ċar” (Clear echo)

Kirstie – “Girls Get Down”

Eliana Gomez Blanco – “Guess What”

Lyndsay – “Haunted”

Stefan – “Heartbreaker”

Giada – “I Depend on You”

Ryan Hili – “In the Silence”

Chris Grech – “Indescribable”

Dan – “It’ll Be Ok”

Cheryl Balzan – “La La Land”

Mike – “Leħen Fiċ-Ċpar” (A voice in the fog)

Printre artiștii anunțați ca și concurenți se numără de două ori reprezentantul Eurovision, Fabrizio Faniello (2001 și 2006), precum și Francesca Scibberas (Junior Eurovision 2009) și Eliana Gomez Blanco (Junior Eurovision 2019).

Datele spectacolelor sunt următoarele:

Sferturile de finală I - 13 ianuarie

Sferturile de finală II - 20 ianuarie

Sferturile de finală III - 27 ianuarie

Sferturi de finală IV - 3 februarie

Semifinală - 9 februarie

Marea finală - 11 februarie

foto: tvmnews.mt