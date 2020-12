Atenţie, nu ne supăraţi! – un film tonic, la început de an

Primul film din 2021, la TVR 2, este o comedie spumoasă, de acţiune, cu Bud Spencer şi Terrence Hill – programată cu începere de la ora 2.45

Am încheiat un an atipic, cu multe provocări, un an 2020 care a afectat viaţa oamenilor din întreaga lume. Şi pentru că de la 2021, avem cu toţii speranţa că va fi mai bun, şi pentru că viaţa este o luptă, TVR 2 vă propune să păşim în noul an cu multă acţiune, optimism şi bună dispoziţie, urmărind o comedie despre prietenie în care, la final, obstacolele sunt depăşite iar binele învinge răul.

Comedie, acțiune. Mecanicul Ben și camionagiul Kid termină la egalitate o spectaculoasă cursă auto, dar sunt nemulţumiţi pentru că ar trebui să împartă maşina câştigată. Până să se decidă cui revine mult râvnitul premiu pe patru roţi, acesta e distrus de un mafiot, iar cei doi rivali se aliază pentru a-şi recupera paguba.

ATENŢIE, NU NE SUPĂRAŢI! (ALTRIMENTI CI ARRABBIAMO – Italia, Spania, 1974)

Regia: Marcello Fondato

Cu: Bud Spencer, Terrence Hill, John Sharp