Artista Silvia Dumitrescu face dezvăluiri despre prietenia cu Lucian Avramescu

Vineri, 14 ianuarie, pe TVR Internațional, de la ora 21.00, la „Dăruiește Românie!”, Silvia Dumitrescu evocă momente emoționante pe care le-a trăit pe parcursul prieteniei cu poetul Lucian Avramescu.

Personalitatea puternică a poetului Lucian Avramescu a influențat mulți artiști români.

„L-am cunoscut pe poetul Lucian Avramescu, ce lucru extraordinar să poți să stai aproape de astfel de oameni! Îmi amintesc de sculpturile fabuloase pe care le-am descoperit în Muzeul pe care Lucian Avramescu îl avea chiar acasă. E minunat că România se poate mândri cu astfel de oameni și e mare păcat că nu îi aducem în lumină mai des, mă gândesc la Lucian Avramescu, ar mai fi avut atâtea de spus. Prețuiesc mult prietenia cu poetul Lucian Avramescu și mă bucur că l-am putut evoca. O personalitate remarcabilă, un om de păstrat în suflet… Un artist nu are cum să facă succes de unul singur, e nevoie de o echipă foarte mare și de oameni valoroși în jurul lui. Această muncă de echipă s-a finalizat cu piese care au rămas în istoria muzicii pop. Cu toate că am prins vremuri mai dificile, cu doar 2 ore de program la televiziune, la TVR, am putut să arătăm publicului nostru talentul și iubirea față de muzică și pentru asta eu sunt recunoscătoare oamenilor mari de lângă mine”, mărturisește Silvia Dumitrescu.

Emisiunea Dăruieşte Românie! se difuzează vineri, 14 ianuarie, ora 21.00, la TVR Internaţional.

