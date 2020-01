Articolul VII: Ce ar scrie Eminescu astăzi despre viața politică?

O ediție specială a emisiunii "Articolul VII" este programată de Ziua Culturii Naționale miercuri, 15 ianuarie, de la ora 21:30, la TVR Internațional.

Realizatorul și producătorul Mihaela Crăciun vă propune, în ediția din 15 ianuarie, o temă de actualitate: Eminescu la o nouă lectură: articol politic cu articol politic.

Ce ar scrie Eminescu astăzi, 15 ianuarie 2020, despre viața politică din România?

Vor răspunde acestei provocări invitații: profesorul universitar Valeriu Stoica, avocat, poet în adolescență; istoricul și criticul literar Alex Ștefănescu; de la Cluj, profesorul Vasile Pușcaș.

Discuția va căuta răspunsuri la întrebările:

- Oare de ce facem tot atâta timp, cu trenul, de la București la Iași, cât făcea Eminescu?

- Greșelile în politică împiedică viitorul țării. Au trecut 30 de ani ( din decembrie 1989) și mai sunt 15 pentru a fi tot atâta timp cât am avut comunism. Câte greșeli vor mai fi în politică și până când?

- Nu poate fi o politică bună fără finanțe bune. Când vom introduce regularitatea și ordinea reală în vistieria țării?

- Educația este cultura caracterului, cultura este educația minții. România needucată nu are șanse. Educația este formatoare de caractere și moravuri bune. Ne sperie să fim un popor cu o profundă cunoaștere politică?

- Se întreba Eminescu în 1879: Spună-ni-se dacă, cu o asemenea Cameră și cu guvernul răsărit din ea, mai poate fi vorba de o discuție serioasă? Dacă am numi-o „bufonerie constituțională sau panglicărie parlamentară?"

- Administrația locală ce face? Consiliile județene au fonduri proprii și le folosesc în scopuri personale, pentru rude, slujbe județene, pentru copii, burse în străinătate.

***

Moderator: Mihaela Crăciun

Jurnalişti: Raluca Tudor şi Marian Nicola

Realizator si producător: Mihaela Crăciun