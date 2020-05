RECENZIE: Ar(t)est, un proiect de, cu și despre oamenii de cultură în izolare

Când nu au posibilitatea să se vadă faţă în faţă din cauza pandemiei de coronavirus şi nu mai pot colabora cum erau obişnuiţi, oamenii de cultură din România continuă proiectele comune online, ba chiar au unele inedite.

Un demers de acest gen este şi AR(t)EST. Până în 20 iunie 2020, proiectul va reuni virtual peste 60 de persoane din zona culturală, care vor împărtăși o imagine din viața lor în această perioadă de recluziune. Artiști vizuali, curatori, oameni de teatru, jurnaliști, cineaști, muzicieni, coregrafi şi nu numai vor vorbi despre izolare prin intermediul unei fotografii însoțită de un text. Ambele sunt publicate zilnic, la ora 20.00, pe paginile de Facebook (https://www.facebook.com/VAR-Cultural-380309332612311/?epa=SEARCH_BOX) și de Instagram ale Asociației VAR Cultural.

Iniţiatorii, actrița Vero Nica și artistul vizual Andu Dumitrescu, ne-au mărturisit: “Sunt momente în care ne simțim arestați, captivi în propriile noastre case. Am ales un termen destul de crud, AR(t)EST, dar nici realitatea nu este altfel în acest moment. T-ul care apare între paranteze se referă la noi, oamenii din zona culturală. Prin intermediul AR(T)ESTului am realizat o evadare colectivă şi suntem foarte fericiţi că oamenii ne sunt alături și le suntem recunoscători pentru că au ales să se așeze alături de noi. Online, adevărat, dar suntem încrezători că va veni momentul în care ne vom întâlni și offline. Credem că am găsit o mică breșă, psihologică mai mult. Pentru unii, este o oportunitate de a ieși din cotidian, din rutina asta care a devenit apăsătoare. Pare a fi o bulă de aer. Oricât am fi de optimiști, nu e ușor să ne asumăm brusc acest tip de viață.”

Organizatorii speră ca, în cursul verii, în măsura în care va fi posibil, să realizeze un eveniment offline sub forma unei expoziţii, care să reunească intervențiile, persoanele implicate și pe cei care îi urmăresc.

Ana Maria Plescan



Foto Andu Dumitrescu